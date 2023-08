Vorrundengruppen versprechen Spannung

Alfred Reiner (links), Susanne Allers (Mitte) und Peter Haug (rechts) bei der Auslosung der Vorrundengruppen. Foto: sparkasse dachau © sparkasse dachau

Dachau – Die Auslosung zu den Vorrundengruppen für den Wettbewerb um die Sparkassen-Schützenscheibe hat jetzt in den Räumen der Sparkasse Dachau stattgefunden. „Es ist schön, dass sich wieder 75 Schützenvereine im Landkreis Dachau aus den Gauen Dachau, Altomünster, Aichach-Friedberg und Massenhausen begeistert zum Wettbewerb angemeldet haben“, erklärt Susanne Allers von der Sparkasse Dachau und verweist auf die vielen positiven und erfreuten Kommentare in den Rückmeldungen.

„Der Wettbewerb ist immer ein Highlight im jährlichen Schießbetrieb der Schützen“, hebt Alfred Reiner, Gauschützenmeister des Schützen-Gaus Dachau, hervor. Joachim Stehr, Gauschützenmeister des Schützen-Gaus Altomünster, ergänzt: „Dieses Mal haben wir schon spannende Konstellationen in den Vorrundengruppen.“

Es sind neun Vorrundengruppen mit je acht bis neun Vereinen. „Die neun Gruppensieger sowie der ringbeste Zweite treffen im Finale aufeinander. Jeder Verein erhält bereits für seinen besten Schützen aus der Vorrunde einen kleinen Preis von der Sparkasse zur eigenen Verteilung“, erklärt Peter Haug, Ehrengauschützenmeister des Schützen-Gaus Altomünster.

Haug unterstützt den Wettbewerb immer wieder sehr gern. „Unser Gauschützenmeister Stehr arbeitet in Vollzeit, sodass ich mich als Ruheständler gern um die Formalitäten kümmere“, schmunzelt Haug. Der amtierende Gauschützenmeister freut sich sehr über diese Hilfe: „Selbstverständlich bin ich möglichst bei allen Terminen dabei, sofern es meine berufliche Tätigkeit erlaubt. Aber es ist schon sehr erleichternd, die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen zu können“, so Stehr. So wurde die jetzige Verlosung von Alfred Reiner und Peter Haug, im Beisein von Susanne Allers, durchgeführt.

„Nun haben die Vereine bis zum 8. Oktober Zeit, die Vorrunde nach vorgegebenen Einteilungen und Maßgaben durchzuführen“, erläutert Reiner. Das Finale ist wieder auf zwei Termine und Orte aufgeteilt. Am Dienstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr findet eine Finalrunde in Unterzeitlbach statt und am Donnerstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr eine weitere in Feldgeding. „Wir danken den beiden Vereinen für die Ausrichtung auf ihren Anlagen und den Gauschützenmeistern für ihr großes Engagement rund um die Sparkassen-Schützenscheibe“, hebt Allers hervor.

Die Siegerehrung wird am 16. November im Gasthaus Freudenhaus in Kleinberghofen stattfinden. „Hierbei werden auch wieder drei Luftgewehre und eine Luftpistole samt Koffer an die anwesenden Vereine verlost“, so Allers weiter. Zur Förderung des Sports und des Brauchtums stellt die Sparkasse für den Wettbewerb insgesamt rund 10 000 Euro für die Preise zur Verfügung. Unter anderem wird ein Jugendpreis zur Förderung der Jugendarbeit ausgeschossen. dn

Die Auslosungsergebnisse

für die Vorrunde sind unter www.sparkasse-dachau.de/schuetzen zu finden.