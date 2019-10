Vorverkauf für Dachauer Theatertage startet am 5. Oktober

Er fand das Kinderfernsehen damals „nicht so toll“, erzählt Frank Striegler (65): „Die Bilder sind einfach viel zu schnell für Kinder“, deshalb organisierte der gelernte Erzieher und selbst Vater vor genau 20 Jahren das erste Mal die Theatertage in Dachau. Und das wird heuer gefeiert!

„Die Theatertage dauern deshalb vier Tage länger und wir haben 5000 Euro mehr Zuschuss bekommen“, sagt er: „Es ist ein gutes Gefühl, dass wir inzwischen anerkannt sind und, dass ich eine Frau gefunden habe, die bei der Organisation sehr miteinsteigt.“

Die Rede ist von Christine Albrecht: „Mit ihr fahre ich immer wieder auf Theaterfestivals und schaue mir Stücke an.“ Für die diesjährigen Theatertage haben die beiden insgesamt 22 Stücke ausgewählt, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: „Nur zwei Stücke davon haben wir selbst noch nicht gesehen“, sagt Striegler: Und zwar „Der Fall Hamlet“ und „Bei Vollmond spricht man nicht“: „Aber die haben uns Freunde sehr weiterempfohlen.“

Striegler betont: „Heuer haben wir wieder unsere Lieblingsgruppen eingeladen, die wir seit Jahren kennen“, wie das Theater Laboratorium mit dem Stück „Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran“. Finanziert werden die verlängerten Theatertage übrigens durch den Geburtstagszuschuss von Stadt, Landkreis und Sponsoren. Insgesamt kostet das Kulturprojekt jedes Jahr rund 75 000 Euro, die Hälfte wird durch Sponsoren- und öffentliche Gelder finanziert, die andere Hälfte durch Eintrittskartengelder.

Vor 20 Jahren kämpfte Striegler noch um die Finanzmittel: „Da habe ich noch gehört, dass Kindertheater ja nicht besonders qualitätsvoll sein muss. Das merken die Kinder doch eh nicht – aber das ist Quatsch.“ Er bedauert: „Das Kindertheater hat bei uns in Deutschland nicht so einen großen Stellenwert, aber das ändert sich auch schon ein bisschen.“

Bei den Theatertagen spielen deshalb nur Profigruppen. Deren Inszenierungen sind bunt gemischt, von Musikdarbietungen, Pantomime, Puppen- und Schauspiel mit echten Menschen. Und die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren explodiert: „Wir haben Platz für 4500 Schulkinder, aber bekommen 5000 Anmeldungen, deshalb mussten wir den Grundschulen Hilgertshausen und Karlsfeld schon absagen.“ Im diesjährigen Theaterprogramm sind Klassiker wie „Des Kaisers neue Kleider“, „Oh wie schön ist Panama“, „Das kleine Gespenst“ und „Der Wolf und die sieben Geißlein“, aber auch moderne Inszenierungen für Kinder mit Video-Einblendungen wie „Matti Patti Bu“oder „Schiffchens große Fahrt“. Für Jugendliche werden etwa die Stücke „Asip & Jenny“ und „Wenn du mal groß bist“ gespielt. Im ersteren geht es darum, wie sich Jenny und der afghanische Flüchtling Asip kennenlernen. Um das Ghetto Theresienstadt geht es in „Wenn du mal groß bist“.

Striegler freut sich immer wieder darüber, was Theater mit Menschen macht: „Wenn zum Beispiel 100 pubertierende Jugendliche im Saal sitzen und nach 80 Minuten immer noch total still sind.“ Besonders schön findet er: „Wenn sich Mamas bei mir bedanken und sagen, dass sie schon als Kind hier waren und jetzt mit ihrem eigenen Kind da sind.“

Die Dachauer Theatertage

finden von Sonntag, 3. November, bis Dienstag, 19. November, im Ludwig-Thoma-Haus statt. Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 5. Oktober, und am Montag, 7. Oktober, jeweils von 8 bis 17 Uhr in der Naturkostinsel.