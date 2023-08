Volksbank-Raiffeisenbank-Filiale in Dachau-Ost derzeit geschlossen

Von: Nikola Obermeier

Auch der Briefkasten wird nicht geleert. Mit diesem Aushang werden die Kunden darüber informiert. privat © privat

Die Personalnot zwingt Geldinstitut zu diesem Schritt. Allerdings ist eine digitale Beratung möglich.

Dachau – Die Geschäftsstelle der Volksbank Raiffeisenbank Dachau in der Sudetenlandstraße ist seit Anfang der Woche geschlossen – wegen Personalmangel. Martin Richter, Leiter Öffentlichkeitsarbeit des Geldinstituts, betont, dass die Kunden zwar die digitale Beratung nutzen können, derzeit aber keine personelle Besetzung der Filiale möglich sei. „Es ist keinesfalls so, dass wir etwas einsparen wollen. Die Schließung ist aus der Not entstanden.“

Ein Kunde, der nahe der Filiale in der Sudetenlandstraße wohnt, hatte festgestellt, dass es nicht mehr möglich ist, einen Überweisungsträger in der Filiale abzugeben. „Müssen jetzt alle Volksbank-Kunden in Dachau-Ost in das Auto steigen, die CO2-Bilanz dadurch erhöhen, und ihre Überweisungsträger in die Altstadt fahren?“, fragt er. In einer Beschwerde, die der Dachauer schriftlich an die Volksbank Raiffeisenbank richtete, schreibt er: „Sie sind doch wohl wirklich in der Lage, dass jemand den Briefkasten in Dachau-Ost mit möglichen Überweisungsträgern ausleert, bevor alle in die Altstadt fahren. Oder?“

Die Antwort lautet: Nein. Tatsächlich sei es so, dass der Briefkasten zugeklebt sei und nicht geleert werde, so Richter. Hinzu komme, dass die Bank Überweisungsträger „nicht mehr so gerne“ entgegennehme, um dem dem Überweisungsbetrug entgegenzuwirken. Bei kleinen Beträgen kann laut Richter auch mit einer gefälschten Unterschrift eine Überweisung getätigt werden, da Unterschriften unter einem gewissen Schwellenwert nicht geprüft werden – übrigens bei allen Kreditinstituten.

Martin Richter weist aber darauf hin, dass in der Filiale in Dachau-Ost die digitale Beratung genutzt werden könne: Das heißt, dass die Kunden mit Videoberatung eine Überweisung tätigen können. „Für den Fall, dass dabei Kosten entstehen, würden diese den Kunden zurückerstattet.“ Wer darauf besteht, einen Überweisungsträger abzugeben, dem empfiehlt Richter, zu den Filialen nach Hebertshausen oder in die Münchner Straße zu fahren.

Wie lange die Filiale noch geschlossen bleibt, kann Richter schlecht vorhersehen. Die Situation sei „echt tragisch momentan“, die Personaldecke sei knapp aufgrund von Fachkräftemangel, dazu kommen Urlaubszeit und Krankheiten. Händeringend sei die VR-Bank auf der Suche nach Bankkaufleuten. „Wir hoffen, dass sich die Situation nach der Urlaubszeit entspannt“, dann werde die Filale wieder geöffnet. „Wir gehen davon aus, dass das Problem in Wochen erledigt ist, nicht in Monaten.“