„Wann endet dieser Krieg?“

Dachau/Kiew – Die Dachauer Nachrichten haben schon zweimal Auszüge aus Tatjana Pastuschenkos Kriegstagebuch veröffentlicht. Nun folgen vier Tage aus der dritten Kriegswoche. Tatjana Pastuschenko ist Historikerin am Institut für ukrainische Geschichte der Nationalen Wissenschaftsakademie in Kiew. 2007 hat sie mit einer kleinen Werkstattgruppe in Kiew Biographien von ehemaligen KZ-Häftlingen für das Gedächtnisbuch Dachau erstellt.

Seitdem ist Tatjana Pastuschenko dem Projekt in Dachau verbunden.

Pastuschenko ist zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Ljuba und deren fünfjährigem Sohn Ostap zwei Tage vor Kriegsbeginn aus Kiew geflohen. Ihre beiden Männer sind geblieben, um bei der Verteidigung zu helfen. Tatjanas Mann Kostik ist eigentlich Philosophieprofessor. Tatjana, Ljuba, Ostap wohnen bei Ljubas Freundin Natascha in Ushgorod, nahe der Grenze zur Slowakei.

18. März, 23. Kriegstag

Heute Morgen hat mich der Anruf von Kostja geweckt. Es war fast 8 Uhr. Danach machte ich sogar Gymnastik. Kehre ich etwa ins Leben zurück?

Vor sechs Jahren haben meine Kolleginnen Oksana Kis, Kateryna Kobchenko und ich unser Buch in Mariupol vorgestellt. Ich suche ein Foto von vor sechs Jahren und schaue im Fernseher ein Interview mit einem aus Mariupol geflüchteten Augenzeugen. Es gibt kein Wasser, nicht zu reden von Strom, Heizung, Essen. Leichen in der ganzen Stadt und niemanden, der sie wegräumt und beerdigt. Streunende Hunde beginnen, an den Leichen zu fressen…

Und in solchen Zuständen leben einige Hunderttausende, meist russischsprachige Menschen. In Facebook tauchen Berichte von Einwohnern Mariupols auf, die aus der Stadt fliehen konnten: „Ich konnte fliehen, aber dort sind so viele Kinder und alte Leute geblieben. Helft ihnen!“ – das erste Leitmotiv der Berichte. „Uns haben alle im Stich gelassen!“ – ist das zweite Leitmotiv. Selbst wenn es gelingen sollte, in der nächsten Zeit die Bewohner von Mariupol zu retten, werden wir noch lange damit zu tun haben, sie zu heilen und um Vergebung zu bitten.

Natascha kam sehr aufgeregt vom Markt zurück. Wie können die Leute Klamotten kaufen, Delikatessen aussuchen und eifrig Süßigkeiten kaufen! Ich möchte ihr sagen, dass wir hier in Ushgorod auch keinen Hunger leiden, nicht einmal ein bisschen. Immerhin sind wir drei Frauen in einem Haushalt. Jeden Tag kochen wir etwas Neues. Ich habe dann doch nichts gesagt. In Ushgorod ist schon Frühling. Die Primeln blühen. Heute waren Nataschas Freunde zu Besuch. Im Hof tranken wir in der Sonne Kaffee. Natascha sagte, wir trinken Kaffee, und in diesem Moment sterben in Mariupol Menschen vor Hunger oder weil sie bombardiert werden. Nach dem Essen kaufte ich für Mama Gemüse- und Kräutersamen. Nach Puchowka werden keine mehr geliefert, nur noch die allerwichtigsten Lebensmittel.

19. März, 24. Kriegstag

Ich möchte hier kurz zitieren, was Kostik geschrieben hat. Normalerweise erzählt er fast nichts über sich. Aber ein paarmal hat er ein bisschen mehr geschrieben. Am 13. März: „Mich umgeben außer der nervösen Anspannung durch das Warten und das uns umgebende schreckliche Unheil nur Soldatenwitze und -gelächter. Schade, dass ich nicht darüber erzählen und mehr dokumentieren kann. Vielleicht irgendwann später. Ich gebe weiterhin Opernunterricht. Meinen jungen Kameraden habe ich sogar mit der Arie des Leporello „gefüttert“ und mit dem Finale aus „Don Giovanni“ … Wir haben verabredet, nach dem Krieg in die Oper zu gehen.“

Die zweite Nachricht hat Kostik am 19. März geschrieben. Dazu muss man sagen, dass Kostik seit dem 24. Februar in seiner Einheit war und sich so gut wie nicht in Kiew bewegt hat. Deshalb hat ihn der heutige Ausflug so beeindruckt: „Ich bin heute mit einem schnellen Auto durch Kiew gefahren. Die Eindrücke sind stark. Kiew hat die Nackenhaare aufgestellt und ist kampfbereit mit all seinen Absperrungen aus Panzerigeln, gestaffelten Verteidigungsanlagen und Straßensperren. An jeder Straßensperre werden die Dokumente kontrolliert, und ohne Passwort kommt man nicht weiter…

Im Park sind an manchen Stellen Schützengräben für Stellungskämpfe ausgehoben. Kurz, die Hauptstadt bereitet sich auf die Kämpfe mit den Orks vor… Das Auto war ein Lexus und der Fahrer ein professioneller Rennfahrer. Wir hörten ukrainische moderne patriotische Musik. Es war, als wäre ich bei „Top Gear“ neben „The Stig“ gesessen! Die Musik und eine Schüssel Borschtsch mit Knoblauch, die er bei seiner Mutter im Darniza-Viertel gegessen hat, machten dieses Rennen bunt und so ukrainisch.“

20. März, 25. Kriegstag

Heute, kann man sagen, war bei uns ein Routine-Kriegs-Sonntag. Am Morgen gab es Kaffee und gleichzeitig Nachrichten über Telefon und aus dem Fernseher. Die Verwandten anrufen. In die Kirche gehen. (…) Wann endet dieser Krieg und wie viele Kinder und Erwachsene werden noch sterben? „Eine Entscheidung über Mariupol gibt es nicht“, sagen die Experten. Das bedeutet, dass dort alle sterben werden.

22. März, 27. Kriegstag

Heute ist ein Monat vergangen, seit wir in den Zug gestiegen sind, uns von unseren Ehemännern verabschiedet und Kiew verlassen haben. Ich bin am frühen Morgen um 5 Uhr aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen. Ich habe überlegt, Musik anzumachen, aber ich konnte nicht. Keine Lieder, keine instrumentale Musik. Vor allem nicht die Musikstücke, die ich besonders mag. Alles erinnert an das Leben davor.

