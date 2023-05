„Es ist keinen Tag trocken“: Landwirte ächzen unter Dauerregen – Feldarbeit nicht möglich

Von: Stefanie Zipfer

Blüte mit Verspätung: Dieses Rapsfeld bei Pullhausen sieht wunderschön aus, liegt mit seiner gelben Pracht laut BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair aber „bissl im Rückstand“. Der Raps, wie alle anderen Feldfrüchte, „bräuchte dringend besseres Wetter“. © hab

Der März war nass, der April war nass und auch der Mai war bislang weit entfernt von einem Wonnemonat. Während Wald und Grundwasserspiegel im Landkreis aber von dem vielen Niederschlag profitieren, setzt der Regen die Landwirte unter Druck. Denn: Sie können nicht auf ihre Felder.

Landkreis – Simon Sedlmair, als Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands (BBV) oberster Landwirt im Landkreis, hat kein Problem damit, dass es vergleichsweise kühl ist. Auch dass die Sonne nicht scheint, ist für den Puchschlagener kein Problem. Was ihm und seinen Kollegen aber langsam wirklich aufs Gemüt schlägt, ist der Dauerregen. „Es ist keinen Tag trocken“, seufzt er. Allein am Montag, als es am frühen Nachmittag kurz und heftig schüttete, kamen „acht Liter runter. Auf einen Schlag. Ich hab’s gemessen“!

Landwirte ächzen unter Dauerregen

Das feuchte Wetter erschwert den Landwirten derzeit massiv das Leben. Die Böden sind so nass, dass sie mit Traktoren nicht befahren werden können. Die Folgen sind sowohl für Getreidebauern wie auch Milchviehhalter verheerend. Sedlmair zufolge wäre Ende April Saattermin für den Mais. Auch Kartoffeln und Sojabohnen sollten in diesen Wochen gesetzt werden. „Wir sind total im Rückstand“, so Sedlmair.

Auch das Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sei derzeit nicht möglich. „Wir haben erst die Hälfte des Düngers draußen“, so der BBV-Kreisbauernchef. Für das Getreide sei dies eine schlechte Nachricht, da das feuchte Wetter Pilzbewuchs fördere. „Das schwächt das Getreide extrem“, sagt Sedlmair. Wenn es daher nicht bald „drei, vier Tage am Stück trocken ist, lässt sich das nicht mehr retten“. Die Folge, so der Landwirt: „Zehn bis 20 Prozent Ertragseinbußen.“

Auch Biobauern leiden unter der Nässe

Von dieser Gefahr sind übrigens nicht nur konventionell arbeitende Landwirte betroffen, befürchtet Sedlmair. Biobauern müssten jetzt nämlich eigentlich ihre Felder vom Unkraut befreien. Weil das Hacken der Felder wegen der Nässe aber nicht geht, wächst das Unkraut ungehindert weiter. „Das bring ich später nicht mehr raus“, erklärt der BBV-Mann. Und die Folge seien auch hier Ertragseinbußen.

Apropos Einbußen: Auch die Milchviehalter sind derzeit „im höchsten Grad genervt“, wie es Sedlmair formuliert. Abgesehen davon, dass die Tiere nicht auf die nasse, sumpfige Weide können, warten die Bauern aktuell dringend auf frisches Gras beziehungsweise Silage. Weil die Grünlandfelder aber nicht gemäht werden können, wird das Gras alt. „Die Silage, die wir davon kriegen, bringt aber nicht die Milchleistung, die junges Gras bringen würde.“

Mit anderen Worten: Den Kühen schmeckt das alte, laut Sedlmair „verholzte“ Gras nicht. Und Milch, die von mit Kraftfutter statt Gras gefütterten Tieren kommt, enthält weniger gesunde Fettsäuren. Immerhin: Für die Grundwasserpegel und den Wald ist der Dauerregen „super“, wie der BBV-Kreischef es ausdrückt. Die Bäume könnten wachsen, seien vitaler und wehrhafter gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer; letzterer mag es ohnehin lieber warm. Anders als den Feldern, so Sedlmair, könne es dem Wald daher „gar nicht nass genug sein“.

