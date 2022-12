Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi (SPD) im Interview: Darum sollte Familie Esiovwa noch hier sein

Von: Christiane Breitenberger

Michael Schrodi setzt sich für Familie Esiovwa ein. © dn

Den SPD-Bundestagabgeordneten Michael Schrodi hat die Abschiebung der Karlsfelder Familie Esiovwa nach Nigeria sehr beschäftigt. Er kam zur Demo, die unter dem Motto stand „Holt sie heim“, schrieb mehrere Briefe an Landrat Stefan Löwl und bekam nun Akteneinsicht zu dem Fall. Im Interview erklärt er, warum er zu dem Schluss kommt, dass die Familie noch hier sein sollte. Zudem nimmt er Stellung zu den Kritikpunkten, die Helferkreise am neuen Chancenaufenthaltsrecht haben.

Herr Schrodi, wieso liegt Ihnen der Fall der Familie Esiovwa so am Herzen?

Michael Schrodi: Weil er mich tief in meinen Sinn für Gerechtigkeit getroffen hat. Da ist eine Familie, die alles tut, um sich hier zu integrieren. Die Kinder haben Freunde, sind in der Schule, der Vater arbeitet, bis man ihn – zu Unrecht –nicht mehr arbeiten hat lassen. Und die werden – zu Unrecht – über Nacht abgeschoben.

Sie sagen wiederholt „zu Unrecht“. Worauf stützen Sie das?

Das sind die Schlussfolgerungen, die wir nach der Akteneinsicht am Landratsamt ziehen.

Was ergab Ihrer Meinung nach diese Akteneinsicht?

Es gibt ein 23 Jahre altes Bundesverfassungsgerichtsurteil, das besagt: Wenn eine Regelung ansteht, von der ein bestimmter Personenkreis profitieren würde, dann dürfen diese Personen nicht abgeschoben werden. Dies wäre bei Familie Esiovwa und dem Chancenaufenthaltsrecht der Fall gewesen. Darauf hatte auch die Anwältin der Familie im Vorfeld in einem Schreiben an das Landratsamt hingewiesen.

Das Landratsamt betonte stets, dass die Familie nicht von diesem neuen Gesetz hätte profitieren können.

So legt es die Behörde aus. Die Rechtslage – auch nach Verabschiedung des Chancenaufenthaltsrechts – sagt meiner Auffassung nach etwas ganz anderes.

Inwiefern?

Fast nur in Bayern gibt es die Regelung, dass eine Grenzübertrittsbescheinigung (Anmerkung der Redaktion: ein von einer Ausländerbehörde an einen ausreisepflichtigen Ausländer ausgestelltes Schriftstück, auf dem dessen Ausreisefrist festgehalten ist und mit dem der Nachweis der Ausreise geführt werden soll) ausgestellt und dann zeitnah abgeschoben werden soll. Es gibt Gerichtsurteile, auch aus Bayern, die besagen, dass eine solche Grenzübertrittsbescheinigung nur zwei oder dreimal verlängert werden darf. Bei Familie Esiovwa hat das Landratsamt rechtswidrig sechs Mal diese Bescheinigung verlängert. Die Familie hätte also viel früher wieder in den Status der Duldung zurückfallen müssen und wäre damit für das neue Gesetz in Frage gekommen. Doch in Bayern wird es leider oft so interpretiert, dass mit der Grenzübertrittsbescheinigung auch die Duldung erlischt, und so keine lückenlose Duldung mehr nachgewiesen werden kann.

Ist das gesetzlich möglich?

Es gibt eigentlich keinen Aufenthaltsstatus unter der Duldung. Und es gibt zugleich Gerichtsurteile, die besagen, dass der Status der Duldung aufrechterhalten wird, auch wenn eine Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt wurde, aber keine Ausreise erfolgte – auch rückwirkend!

Wo liegt Ihrer Meinung nach das Grundproblem, wenn es eigentlich solche Regelungen gibt?

Diese harte asyl- und flüchtlingsunfreundliche Linie gibt es nur in Bayern, nicht in anderen Bundesländern. Viele haben nach der Vorgriffsregelung entschieden: Wer vielleicht unter das neue Gesetz fallen kann, darf vorerst bleiben. Nicht so in Bayern.

Experten sagen, es gibt nur eine einzige Chance, wie die Familie zurückkommen kann: Über ein humanitäres Visum, das nur die deutsche Botschaft in Nigeria ausstellen kann. Doch einen Termin zu bekommen, ist schwer.

Ich werde alles dafür tun, dass ein solches humanitäres Visum beantragt werden kann, wenn das der Wunsch der Helferkreise und der Familie ist. Ich kann dem Außenministerium schreiben und auf die Dringlichkeit hinweisen.

Sollte es mit dem Visum klappen, wie kommt die Familie wieder zurück?

Ich hatte bereits angeboten, einen vierstelligen Betrag für eine Rückreise zu spenden, zudem sind Bürger auf uns zugekommen, die dasselbe tun wollen. Es wäre also eine privatfinanzierte Rückholung, nicht auf Staatskosten.

Das Chancenaufenthaltsrecht richtet sich an Menschen, die bis zum 31. Oktober 2022 seit fünf Jahren mit Duldung, Gestattung oder Aufenthaltserlaubnis in Deutschland leben. Sie erhalten ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Das Recht bringt viel Gutes, aber es hat nach Meinung vieler Asylhelfer auch gravierende Lücken. Lassen Sie uns zwei thematisieren: Erstens: Warum gibt es eine Stichtagsregelung? So stehen wir bald wieder vor ähnlichen Problemen.

Der Gesetzgeber wollte den rund 140 000 Menschen, die hier geduldet sind, ermöglichen, aus dieser Kettenduldung rauszukommen und die Chance zu erhalten, dauerhaft hier zu bleiben. Gleichzeitig reformieren wir das Aufenthaltsrecht – von dem dann künftig auch andere profitieren sollen.

Zweitens: Helferkreise bevor Ort haben Sorge, dass in Bayern weiterhin so interpretiert wird: Sobald eine Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt wird, erlischt die Duldung, ein lückenloser Nachweis wäre so wieder nicht mehr möglich.

Wir werden nie Rechtsbegriffe vollständig klären, da gibt es immer Interpretationsspielraum. Die Frage ist, nutze ich diese Spielräume aus oder nutzte ich sie nicht aus? Bayern nutzt sie ständig aus, während andere Bundesländer es nicht tun. Bayern fährt hier einen harten Anti-Ausländer-Sonderweg, der nirgends so ein Problem ist.

Wir halten also fest, es gibt weiterhin Interpretationsspielraum: Haben sie einen Appell an die bayerische Staatsregierung und speziell an die Landratsämter in ihrem Wahlkreis?

Es geht darum, dass diese Menschen, um die es hier geht, unserer Gesellschaft guttun. Die Wirtschaft verlangt nach Arbeitskräften. Mein Appell ist: Lasst uns Chancen finden, wie wir diese Menschen hier lassen, wir brauchen sie dringend – sie entlasten unsere Sozialsysteme. Lasst uns den sozialen Zusammenhalt stärken und die Chancen nutzen, die wir mit diesen Menschen bekommen – und nicht die harte, scharfe Auslegung der Gesetze vornehmen.

