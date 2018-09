Dank dem schlechten Fernsehprogramm!

Abtauchen in geheimnisvolle Fantasiewelten, spannende Abenteuer mit Märchenhelden erleben oder ungewöhnliche Schätze in einer alten Rumpelkammer entdecken: Das ermöglicht Frank Striegler Kindern, Jugendlichen und jung gebliebenen Erwachsenen bei den Dachauer Theatertagen.

Dachau–Zum 19. Mal organisiert Frank Striegler gemeinsam mit einem Team von rund 20 ehrenamtlichen Helfern das Festival. Noch immer ist die Begeisterung dafür groß, bei Striegler selbst genauso wie bei den Zuschauern. Über 4000 Eintrittskarten wurden bereits an Schulen und Kindergärten verkauft. Im offenen Verkauf, der am kommenden Samstag beginnt, können Privatpersonen rund 2400 weitere Tickets erwerben. Schnell sein lohnt sich: „Die Nachfrage ist riesig“, sagt Striegler. „Fast alle Vorstellungen sind immer sehr schnell ausverkauft.“

Dieses Jahr sind bei den Theatertagen 25 verschiedene Stücke zu sehen, es gibt Angebote für Kinder ab drei Jahren. Um das Programm zusammenzustellen, war Striegler gemeinsam mit seiner Kollegin Christine Albrecht auf zahlreichen Theaterfestivals unterwegs und hat sich selbst ein Bild von den Ensembles gemacht. Ihm ist es wichtig, Theater auf hohem Niveau mit erstklassigen Künstlern anzubieten. „Und ich möchte den Kindern möglichst viele verschiedene Arten von Theater zeigen“, erklärt er. Deshalb werden auf dem Festival neben klassischem Schauspiel beispielsweise auch Figuren- und Marionettentheater, Pantomime, Zauberei und Inszenierungen mit Musik und Tanz angeboten. Viele der Stücke kommen ohne große Requisiten aus – stattdessen ziehen die Darsteller das Publikum alleine durch ihre Bühnenpräsenz in den Bann.

Bei dem Stück „Aus dem Lehm gegriffen“ beispielsweise hat der Künstler nur Lehm zur Verfügung, um daraus eine Geschichte zu spinnen. Immer wieder aufs Neue erschafft er so Mondlandschaften, wundersame Wesen, exotische Gewächse und vieles mehr. Die kleinste Bühne der Welt wiederum spielt nur mit Papier. „Wie die Welt auf die Welt kam“ lautet der Titel des Stücks, das verschiedene Theorien zur Entstehung der Welt behandelt.

Frank Striegler legt Wert darauf, dass bei den Theatertagen auch ernste Themen Raum bekommen. So wird bei „Als mein Vater ein Busch wurde“ aus der Sicht eines kleinen Mädchens erzählt, welche Erfahrungen Kinder auf der Flucht machen. Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene gibt es eine Inszenierung von Timur Vermes Romans „Er ist wieder da“. Mit Theaterpuppen wird der Frage nachgegangen, was wäre, wenn Adolf Hitler in der Gegenwart wieder auftauchen würde.

„Das Programm ist so, wie das Leben ist“, sagt Frank Striegler. „Manchmal fröhlich und lustig und manchmal eben nicht. Natürlich gibt es deshalb auch Stücke, bei denen man sich nur freuen und lachen kann.“ Hier freut er sich besonders auf das Eröffnungsstück, eine bairische Fassung des Märchens „Das tapfere Schneiderlein“. „Das macht richtig Spaß“, verspricht er und warnt gleich im Voraus: „Auch ein paar deftige Ausdrücke werden dabei sein.“

Frank Striegler hat es einmal hochgerechnet: Rund 600 Stunden ist er jedes Jahr mit der Organisation der Theatertage beschäftigt. Dabei hat ursprünglich alles ganz klein angefangen: „Ich fand das Fernsehen für Kinder nicht gut“, erklärt der Erzieher. Also beschloss er, mit den Theatertagen eine Alternative zu schaffen. „Nie hätte ich gedacht, dass es so groß wird.“ Doch wenn er in die leuchtenden Augen der Kinder sieht, mit Teenagern spricht, die sich gleich drei Mal das gleiche Stück ansehen, oder Jugendliche trifft, die als Kind bei den Theatertagen waren und sich jetzt ehrenamtlich engagieren, dann weiß er, dass sich der Aufwand lohnt. Schon jetzt ist Frank Striegler mit der Organisation der Dachauer Theatertage 2019 beschäftigt. „Ein Teil des Programms steht schon“, verrät er. Eines ist sicher: Auch dann werden die Zuschauer wieder in geheimnisvolle Welten abtauchen.

Der Vorverkauf beginnt

Start der Dachauer Theatertage ist am Freitag, 26. Oktober. Danach werden von Sonntag, 4., bis Sonntag, 11. November, Stücke für alle Altersklassen gezeigt. Das vollständige Programm ist online unter www.theatertage-dachau.de zu finden. Tickets gibt es im Vorverkauf am morgigen Samstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Montag, 24. September, von 8 bis 12 Uhr, in der Naturkostinsel Dachau, Münchner Straße 52-54.

Claudia Schuri