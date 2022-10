Was bringt das 49-Euro-Ticket in Dachau?

Das 49-Euro-Ticket wird wohl kommen – und löst das bisherige 9-Euro-Monatsticket ab. Würde sich das für die Bahnfahrer lohnen?

Ein Jahr Regionalbahn fahren würde mit dem neuen Sonder-Ticket per anno 588 Euro kosten (zwölfmal 49 Euro). Ein Pendler aus Petershausen oder Altomünster, der für sein Isar-Card-Jahresabo derzeit 1650 Euro berappen muss, würde sich mit dem 49-Euro-Ticket ein kleines Vermögen sparen, nämlich 1062 Euro. Wer einmal im Monat von Dachau nach München fährt und dafür eine Tageskarte löst, kommt so weiterhin günstiger weg: Für vier Tageskarten zahlt er insgesamt 37,20 Euro.

Enorme Vorteile für Fahrgäste aus dem Landkreis Dachau

Kompliziertes System am Ticketautomaten: Für Brigitta Hofmann wäre das 49-Euro-Ticket eine Erleichterung. © Simone Wester

Josef Mittl, ehrenamtlicher Bahnhofspate und Mitglied beim Fahrgastverband „Pro Bahn“ findet, dass das 49-Euro-Ticket der richtige Weg ist: „Da wären wir nahe an dem 365-Euro-Ticket dran, was bahnbrechend wäre.“ Auch die Einfachheit für die Nutzer – keine Suche nach Zonen, Verbindungen und mehr am Ticketautomaten – sieht Mittl als enormen Vorteil für Fahrgäste. Josef Mittl selbst pendelt nur etwa fünf bis sechs Mal pro Monat nach München, seine Frau jedoch täglich. Für die Familie wäre das 49-Euro-Ticket eine enorme finanzielle Entlastung. Von Dachau nach München kostet das Ticket „M-1“ derzeit 95,10 Euro. Von Petershausen nach München in der Zone „M-4“ sogar satte 173,90 Euro. Selbst wenn man berücksichtige, dass man das Angebot des MVV „12 Monate fahren, 10 Monate zahlen“ nutzen kann, käme man mit dem 49-Euro-Ticket immer noch günstiger weg: Anstatt 1739 Euro wäre man bei 588 Euro – eine Ersparnis von 1151 Euro. Dieses kann man ja wie seinen Vorläufer dann auch wieder privat nutzen, was noch mehr Ersparnis bringt und vor allem hohe CO2-Einsparungen, weil dann die Leute wieder vermehrt von der Straße auf die Schiene wechseln würden.

Das Ticket für Ausflüge mehr nutzen

Olga Schmol würde mehr S-Bahn fahren. © Simone Wester

Olga Schmol beispielsweise. Die 42-jährige Bürokauffrau aus Dachau würde mehr fahren, wenn das 49-Euro-Ticket käme. „Ich bin kein Pendler, habe aber das 9-Euro-Ticket privat viel genutzt, zum Beispiel für Ausflüge und Museumsbesuche“, sagt die Dachauerin. „Jetzt ist das S-Bahnfahren wieder viel teurer geworden.“

Obwohl sie nur zweimal pro Woche nach München fährt, würde sich das 49-Euro-Ticket für Yvonne Pilz lohnen. © Simone Wester

Yvonne Pilz fährt nur etwa zwei Mal die Woche beruflich nach München. Trotzdem würde sich für sie das 49-Euro-Ticket schon lohnen. Auch für private Fahrten am Wochenende würde die Dachauer den 9-Euro-Ticket-Nachfolger nutzen wollen. Der zeitaufwändige Ticketkauf jede Woche würde somit auch wegfallen.

Brigitta Hofmann, Rentnerin aus Dachau, findet das System am Ticketautomaten sehr kompliziert. „Man hat gar keinen Überblick mehr. Das 49-Euro-Ticket wäre „eine Erleichterung für Menschen jeden Alters“, so die 71-Jährige. „Wir würden das Ticket auch für unser Musik-Abo in München oder dafür nutzen, Freunde in München zu besuchen.“

Yasmin Neumann würde viel günstiger fahren. © Simone Wester

Yasmin Neumann aus Röhrmoos hat sich das 9-Euro-Ticket in allen drei Monaten gekauft. Die Tageskarte von Röhrmoos aus kostet sie über 13 Euro. „Mit dem 49-Euro-Ticket würde ich viel besser weggekommen, vor allem, wenn ich dann wieder zum Arbeiten anfange.“

ÖPNV trägt zum Klimaschutz bei

„Der ÖPNV ist eine tragende Säule für den Klimaschutz“, betont auch Josef Mittl, der sehr darauf hofft, dass sich die Politik auf die Einführung des 49-Euro-Tickets bald einigen wird.

