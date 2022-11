Holz aus dem Wald ‒ Was darf man mitnehmen, was ist Diebstahl?

Von: Petra Schafflik

Försterin Katharina Nauderer zeigt es: Totholz darf man aus dem Wald so viel mitnehmen, was eine Hand trägt. © ps

Die Preise für Brennholz haben angezogen. Da könnte der eine oder andere Ofenbesitzer auf den Gedanken kommen, sich im nächstgelegenen Wald selbst zu bedienen. Keine gute Idee!

Dachau – „Jeder Quadratmeter Wald gehört jemandem, sei es nun einem privaten Waldbesitzer, einer Gemeinde oder dem Freistaat“, betont Försterin Katharina Nauderer. Einfach Holz mitnehmen, etwa dicke Äste, bei der Waldarbeit zurückgebliebene Baumkronen oder gar zum Transport bereit liegende Stämme – das ist schlicht Diebstahl.

Großes Interesseam heimischen Holz

Auch die Försterin, die seit Februar als Nachfolgerin von Franz Knierer im Landkreis das Revier Odelzhausen leitet, hat die aktuelle Entwicklung schon bemerkt. Und erlebt, dass es plötzlich großes Interesse gibt, an Holz aus den heimischen Wäldern zu kommen. Gegen Ende des Sommers seien „plötzlich wahnsinnig viele Anfragen eingegangen“. Die Leute hätten sich erkundigt nach einem Sammelschein, gefragt, wo sie im Wald selbst Holz machen können oder direkt beim Forstamt Brennholz kaufen wollen.

Die meisten Anrufer musste Nauderer enttäuschen. Denn tatsächlich gibt es zwar die Möglichkeit, dass Privatleute als sogenannte Kleinselbstwerber in Eigenregie im Wald Holz machen. Aber nur unter strikten Voraussetzungen: Es braucht die Genehmigung des Eigentümers, eine genaue Einweisung vor Ort sowie die entsprechende Ausrüstung, Schutzkleidung und einen Motorsägenschein. Zudem muss auch dieses Holz natürlich bezahlt werden. Försterin Nauderer setzt bei der Waldarbeit schon allein wegen des Arbeitsschutzes möglichst auf Profis, denn die Gefahren seien nicht zu unterschätzen.

Mitnehmen, was eine Hand tragen kann

Was aber ist mit den Zweigen und Stecken, die überall im Wald herumliegen? Auch die darf man nicht in rauen Mengen gezielt zusammentragen und mitnehmen. Vielmehr sollen diese dünnen Äste wie auch das Totholz ganz bewusst dort liegen bleiben, denn sie liefern wertvolle Nährstoffe für die nächste Waldgeneration: „Das großflächige Ausräumen des Waldes, damit es sauber ausschaut, das machen wir nicht mehr.“

Doch beim Wald geht es nicht nur um Naturschutz und Holznutzung, Forste sind auch Erholungsraum. Deshalb ist es schon erlaubt, dass Kinder mit den Stöcken im Wald spielen, sich Spaziergänger ein paar dünne Äste oder eine skurrile Wurzel zu Dekorationszwecken mit nach Hause nehmen. Wie viel? Da heißt das Stichwort „ein Handstrauß“. Also das, was man in einer Hand tragen kann.

Und tatsächlich lohne es sich auch gar nicht, solches Leseholz zum Heizen zu sammeln, betont Försterin Nauderer. Denn zum Einheizen sind die feuchten, oft verfaulten oder morschen Äste gar nicht geeignet. „Damit macht man dem Kaminkehrer keine Freude.“

Im Staatswald gelten etwas andere Regeln

Ein wenig andere Vorgaben als die „Handstrauß-Regel“ gelten im Staatswald (siehe Kasten). Doch solche Wälder gibt es bei uns kaum, im sowieso waldarmen Landkreis gehören 92 Prozent der Forste Privatleuten oder Gemeinden. Staatswald sind von insgesamt 9500 Hektar Wald gerade einmal 700 Hektar. Dazu gehören etwa der Hohenzeller Forst oder der Buchwald bei Welshofen.

Regeln im Staatswald Andere Regeln fürs Holzsammeln gelten im Staatswald, Details regelt die „Bayerische Leseholzordnung“. Auch dort darf nur zusammengetragen werden, was an dürren oder verfaulten Ästchen von alleine auf den Boden gefallen ist und ganz offensichtlich nicht für den Verkauf bestimmt ist. Mitnehmen dürfen Bürger, was sie tragen oder in einem per Hand gezogenen Leiterwagerl transportieren können. Auch hier gilt: Das Leseholz ist als Brennstoff denkbar ungeeignet, sollte daher besser im Wald bleiben. Die Option für Kleinselbstwerber gibt es im Staatswald ebenso grundsätzlich, erklärt Försterin Katharina Nauderer: „Die werden sicher mit Anfragen überrannt.“

Doch Sorgen, dass Brennholz aus heimischen Wäldern schon demnächst ausgehen könnte, muss sich niemand machen. Försterin Nauderer steht im Odelzhauser Gemeindewald, wo Vorgänger Knierer vor 30 Jahren Buchen angepflanzt hat. Mit oranger Sprühfarbe markiert sie einen „Bedränger“, der demnächst weichen muss und daher gefällt wird, damit ein kräftiger „Zukunftsbaum“ daneben weiter optimal wachsen kann. Solche noch schmalen Stämme, zu dünn als Bauholz, werden immer als Brennholz vermarktet, informiert Nauderer.

Nachhaltigkeit stehtim Vordergrund

Auch von den benachbarten, mächtigen Fichtenstämmen, die einmal im Sägewerk landen, bleiben Wipfel und andere als Bauholz unbrauchbare Teile, die Brennholz werden. Wie viel Holz aus dem Wald herausgenommen wird, ist genau festgelegt in der Forstbetriebsplanung. Alles mit dem Ziel, den Wald zu bewirtschaften, aber nicht zu übernutzen – Stichwort Nachhaltigkeit.

