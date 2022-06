Wasserdichte Musikfans

Von: Miriam Kohr

Ende gut, alles gut: Gegen 21.30 Uhr hatten sich die Regenwolken verzogen, da wurde es vor der Bühne am Rathaus kuschelig eng. © Foto: hab

Dachau – „Komm, pack Schirm und Regenjacke ein!“ So lautete das Motto bei „Jazz in allen Gassen“ am Freitag. Denn das Festival mit sieben Bands auf sechs Bühnen war eine überaus nasse Angelegenheit. Dennoch ließen sich rund 5000 Musikfreunde die beliebte Veranstaltung in der Dachauer Altstadt nicht entgehen,

Die Mitglieder der Bands Index Finger, Atomic Rocketeers, Fun Fusion, Isar Dixie Stompers, Äl Jawala, Yv´s Bluesband und Boogie Connection blickten anfänglich in Gesichter mit tief übergezogener Kapuze und auf ein Meer aus Schirmen. Die eine oder andere Band startete aufgrund ausbleibender Zuhörer auch etwas später. Dunkle Wolken, tiefes Donnergrollen und dann der viele Regen hatten einige der Ticketbesitzer fernbleiben lassen. Unter die Gitarrenriffs, die Stimmen der Leadsänger, die Saxophonmelodien und die Klavierklänge mischte sich das Trommeln der Regentropfen auf die unzähligen Schirmen und das Prasseln des Wassers auf Dächer und Altstadtpflaster.

„Anfangs hatten wir vielleicht so 1500 Besucher“, schätzt Organisator und Kulturamtsleiter Tobias Schneider von der Stadt. Das sei vor allem für die Gastronomen schade gewesen, bedauert er.

Doch als sich die Wolken gegen 21.30 Uhr langsam verzogen, strömten nun Jazzfans und Feierbegeisterte jeden Alters in die Altstadt. „Bis zum Ende hatten wir dann doch fast 5000 Besucher“, weiß Schneider von den Ticketscans und den Bändchen-Verkäufen an der Abendkasse. Zwar hätte es 8000 Eintrittskarten gegeben, doch Schneider ist in Anbetracht der Wetterumstände zufrieden. Auch wenn die vielen nassen Bierbänke leer blieben, ließen es sich die Besucher zum Auftakt des Dachauer Musiksommers nicht nehmen, zu tanzen und zu feiern. Schließlich war „Jazz in allen Gassen“ wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

Pah, die paar Tropfen... Die Besucher hatten zum Auftakt des Musiksommers ihren Spaß. © Foto: hab

Zum Mitschwingen: Der Sound von Regina Eisner und Fun Fusion geht in die Beine, © Foto: mik

Auch die Isar Dixie Stompers heizen ein © Foto: mik

Schirm an Schirm: So sah es am Samstag zu Beginn von „Jazz in allen Gassen“ in der Altstadt aus. © Foto: hab

Balkan-Soul, Dance-Beat, Klezmer: Die Band Äl Jawala aus Freiburg spielte vor dem Rathaus. © Foto: mik