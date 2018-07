Reischl rückt für Kornprobst nach

Johann Kornprobst, früherer Bürgermeister der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, ist nun auch aus dem Kreistag ausgeschieden. Richard Reischl, Bürgermeister von Hebertshausen, rückt nach.

Dachau– Nachdem Kreisrat Johann Kornprobst bereits 2017 sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern aufgegeben hatte, bat er aus gesundheitlichen Gründen nun auch um Entbindung von seinen Aufgaben und Pflichten als Mitglied des Kreistages, wie das Landratsamt mitteilte. Hierüber wird der Kreistag des Landkreises Dachau in seiner Sitzung am Freitag, 20. Juli, beschließen. Johann Kornprobst gehört seit der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 dem Kreistag an und ist stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss, Umweltausschuss, Kulturausschuss sowie Rechnungsprüfungsausschuss.

Aufgrund des Ergebnisses der Kreistagswahl im März 2014 rückt Richard Reischl, Bürgermeister aus Hebertshausen, für die CSU in den Kreistag nach. Seine Vereidigung ist ebenfalls in der kommenden Kreistagssitzung geplant. Die Nachbesetzung der Kreistagsgremien wird von der CSU-Fraktion in der Sitzung bekanntgegeben. dn