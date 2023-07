Wechselhaftes Wetter trifft Bauern hart ‒ Landwirte befürchten Ernteeinbüßen

Von: Frederic Rist

Erntezeit: Auf den Getreidefeldern sind die Mähdrescher unterwegs, wie in der Gemeinde Bergkirchen.knieps © Knieps

Die diesjährige Erntesaison im Landkreis Dachau ist für die Landwirte eine Herausforderung. Wechselhaftes Wetter mit reichlich Regen im Frühjahr und darauf folgende lange Trockenheit im Sommer schmälert die Erträge. Allerdings hätte es auch schlimmer kommen können, weiß BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair.

Dachau – Erst viel zu nass, dann viel zu trocken: Die Landwirte im Landkreis Dachau stehen in diesem Jahr vor einer harten Bewährungsprobe. Die Auswirkungen des Klimawandels sind unübersehbar und stellen die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Wie Simon Sedlmair, Kreisobman des Bayerischen Bauernverbandes mitteile, trifft das wechselhafte Wetter mit starken Regenfällen gefolgt von lang anhaltender Trockenheit die regionale Landwirtschaft hart.

Während die bereits im Herbst gesäten Pflanzen von den reichlichen Niederschlägen im Frühjahr profitierten, konnte die Aussaat in einigen Regionen aufgrund der nassen Böden erst später erfolgen. Ab Mitte Mai kam dann noch Trockenheit hinzu, die das Wachstum zusätzlich bremste.

Wechselhaftes Wetter trifft Bauern hart

„Die Ernteerträge liegen heuer deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Die Landwirte in der Region müssen mit erheblichen Ertragseinbußen rechnen“, sagt Sedlmair. Denn die Trockenheit in den Sommermonaten hat bei den Pflanzen zu erheblichen Schäden geführt, wodurch die Ertragserwartungen in diesem Jahr unter dem langjährigen Mittel liegen.

Erst zu nass, dann zu trocken

Besonders betroffen seien die Getreidearten Weizen und Gerste, bei denen die Landwirte Einbußen von bis zu 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen. Doch nicht nur quantitativ sind die Ernteergebnisse beeinträchtigt, sondern auch die Qualität des Weizens leidet unter den Folgen der Dürre. „Die Eiweißwerte im Weizen sind in diesem Jahr nicht gut. Das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Qualität des Korns“, so Sedlmair. Der Eiweißgehalt des Weizens entwickle sich während des Wachstumszyklus im Korn und sei stark abhängig von Umweltfaktoren wie Wasseraufnahme und Temperatur.

Hier muss jedoch differenziert werden, „da die Witterung im Sommer eher durch lokale Gewitter als durch flächendeckenden Dauerregen geprägt war“, so Sedlmair. Dadurch erhielten einige Felder mehr Wasser als andere. Daher sei das Wachstum von Feld zu Feld unterschiedlich.

Landwirte befürchten Ernteeinbüßen

Auch beim Mais werden deutliche Ertragseinbußen erwartet. „Die Ernte ist zwar erst Mitte September, aber wir können jetzt schon ganz sicher mit starken Ausfällen rechnen“, so Sedlmair. Der Grund: Wegen der starken Niederschläge im Frühjahr konnte in einigen Regionen erst später gesät werden.

Doch es gibt auch eine erfreuliche Ausnahme: „Der Raps steht in diesem Jahr gut da und liefert zufriedenstellende Erträge“, so Sedlmair. Der Raps zeige eine gute Reife und eine erfreuliche Kornentwicklung.

Sedlmair betont allerdings auch, dass die Landwirtschaft in diesem Jahr von schweren Unwettern verschont geblieben ist. „In anderen Regionen haben die Bauern mit erheblichen Hagelschäden zu kämpfen. Davon sind wir heuer bisher weitgehend verschont geblieben.“

Die Ernteerträge im Landkreis liegen im Vergleich zu anderen Regionen im Durchschnitt. Dennoch setzt sich der seit Jahren anhaltende Trend sinkender Erträge fort.