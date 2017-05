Container legt ganz Dachau lahm

Ein Container ist in der Mittermayerstraße liegen geblieben. Und sorgt deshalb für einen Mega-Stau in Dachaus Berufsverkehr.

Eigentlich gar nichts ungewöhnliches: Am Nachmittag wurde ein Container in Dachau abgestellt. Nur: Ungeplant und an der denkbar blödesten Stelle. Mitten auf der Mittermayerstraße, direkt vor der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße, hat ein Lkw seinen Auflieger verloren – und dann auch noch mitten im Berufsverkehr.

Am heutigen Dienstag gegen 16.30 Uhr blieb der Auflieger einfach stehen, offenbar wegen eines technischen Defekts, wie die Dachauer Polizei mitteilte. Die Zugmaschine konnte den Container nicht wieder anhängen, weil etwas an der Kupplung wohl gerissen war.

Also muss nun ein spezielles Abschleppunternehmen gerufen werden – und das dauert. Derweil staut es sich in ganz Dachau. Die Polizei muss den Verkehr regelen, es dürfen nur abwechselnd die stadtein- und stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge am Container vorbeifahren. Glücklicherweise ist keine Person zu Schaden gekommen.