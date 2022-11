Wegen wilder Raserei: Erdweger verurteilt

Mit 150 Sachen raste ein junger Mann aus Erdweg in seinem BMW durch Olching und versuchte dadurch, einer Polizeistreife zu entkommen. Er flog dabei zwischendurch wie ein Stuntman über eine Verkehrsinsel und wurde erst von einem Bus ausgebremst. Vor dem Amtsgericht Dachau bekam er die Quittung. Er wurde wegen eines verbotenen Autorennens verurteilt.

Dachau – Eine Streife der Polizeiinspektion Olching war am 10. Juni dieses Jahres gegen 22 Uhr nach Eichenau beordert worden. Es galt rasch vor Ort zu sein, um eine Schlägerei zu schlichten. Die Beamten hatten Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet, nichts ahnend, dass sie an diesem Abend nicht in Eichenau ankommen sollten. Denn sie gerieten in einen Einsatz, der weitaus spektakulärer war. Und der nun vor dem Dachauer Amtsrichter Christian Calame juristisch aufgearbeitet wurde. Einer der Polizisten von damals berichtete im Zeugenstand, was in jener Sommernacht geschah.

Kurz nachdem er und sein Kollege die Inspektion verlassen hatten, tauchte vor ihnen ein weißer BMW mit Dachauer Kennzeichen auf, der plötzlich schneller fuhr. „Ich dachte, er fährt jetzt gleich rechts ran und lässt uns vorbei“, so der Zeuge. Doch der Mann in dem getunten Wagen, ein 21-Jähriger aus Erdweg, hatte anderes im Sinn. Er gab Gummi und brauste davon. Die Streife raste hinterher.

Mit irrwitziger Geschwindigkeit ging es durch Olching. Ihr Tacho habe 150 km/h gezeigt, so der Polizist. Dann schilderte er, wie der BMW an einem ersten Kreisverkehr eine Vollbremsung hinlegte, diesen umkurvte, im Anschluss mehrere Autos und einen Linienbus überholte, längere Zeit auf der Gegenspur dahinbretterte und auf einen weiteren Kreisverkehr zu- steuerte. Das relativ flache Rondell überfuhr der Erdweger. Allerdings hob sein Auto ab, landete auf zwei Rädern und krachte an den Randstein. Bei der Aktion splitterte ein Stück des Radkastens ab, das in der Windschutzscheibe eines anderen Fahrzeugs landete. Wohlgemerkt: Alles spielte sich innerorts ab, bei erlaubtem Tempo 50. Doch die wilde Raserei, bei der niemand zu Schaden kam, war noch nicht zu Ende. Der 21-Jährige schaffte es, seinen BMW zu stabilisieren und in eine Seitenstraße abzubiegen. Dort versperrte ihm ein weiterer Linienbus den Weg. Gezwungenermaßen lenkte der Erdweger sein Auto auf einen Parkplatz, stieg aus und stellte sich den Beamten.

In der Hauptverhandlung ging es um viel. Der Tatvorwurf: verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Strafen dafür sind hoch. Werden dabei Menschen gefährdet, sieht der Strafrahmen Gefängnis bis zu fünf Jahren vor. Hätte der Erdweger gar jemanden getötet, „sitzen wir hier und verhandeln wegen Mordes“, so Richter Calame.

Er habe am Tattag „gerade erfahren, dass mich meine Freundin betrogen hat“, nannte der Angeklagte, der weder Alkohol noch sonstige Rauschmittel intus hatte, in der Hauptverhandlung sein Motiv. Dass er mit 150 km/h-plus unterwegs gewesen sein soll, sei ihm nicht bewusst gewesen. Ansonsten zeigte er sich geständig.

Dann wurde es im Gerichtssaal spannend. Da die wilde Fahrt wenige Wochen vor seinem 21. Geburtstag stattfand, war die große Frage: Wird der Erdweger nach Jugendstrafrecht mit seinen wesentlich milderen Konsequenzen verurteilt oder nach Erwachsenenstrafrecht?

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe schlug Ersteres vor. Der junge Mann, als Karosseriebauer recht gut verdienend und im vom Vater geerbten Haus alleine lebend, habe im Gespräch mit ihr eher wie ein Jugendlicher gewirkt. Durch den Verlust seiner Freundin „war er enorm getriggert“. Sie trug dem Gericht an, ihrem Mandanten drei Beratungstage plus Geldauflage aufzuerlegen.

Das sahen die Staatsanwältin und vor allem Richter Calame anders. Aus der Sicht des Gesetzgebers seien 20-Jährige grundsätzlich wie Erwachsene zu behandeln, so die Anklägerin, die anfügte: Wer Auto fahre, sei ein Erwachsener. Ansonsten hätte der Gesetzgeber keinen Grund, ihn auf diese Weise am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen. Ihre Forderung: eine Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro, plus ein Jahr Führerscheinentzug.

Calame brummte dem Angeklagten schließlich 8400 Euro auf und machte ihm klar, dass er die kommenden neun Monate zu Fuß gehen, respektive Rad fahren müsse. Den Führerschein des Erdweger kassierte der Vorsitzende noch im Gerichtssaal.