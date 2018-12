Alleinerziehender Vater bittet um Unterstützung

Irgendwann packte Samuel N. seine drei Töchter und ging. Er hielt es zu Hause nicht mehr aus. Seine Ehefrau war heroinabhängig. Er sah das Wohl seiner Kinder gefährdet. Doch was soll nun aus Vater und Töchtern werden?

Immer wieder fand er Spritzen in der gemeinsamen Wohnung – im Bad, im Mülleimer, in Pullis eingewickelt. Der dreifache Familienvater Samuel N. (Name geändert) wurde skeptisch: „Meine Frau hat früher schon Heroin genommen“, sagt der 27-Jährige, „irgendwann hat sie mir gestanden, dass sie seit einem Jahr wieder Drogen nimmt.“ Für den Filialleiter gab es daher nur eine Konsequenz: Im vergangenen August packte er seine drei Mädels ein und brachte sie von ihrer drogenabhängigen Mutter weg – so schnell wie möglich. Mittlerweile wohnen Vater und Töchter bei einer befreundeten Familie in Dachau, die vier teilen sich ein Zimmer auf 15 Quadratmetern. Ihre Drogensucht versuchte die Mutter zwar vor den Kindern zu verbergen – aber das gelang ihr nicht immer.

Samuel N. hatte seine Ehefrau vor acht Jahren kennengelernt: „Damals war sie auf Entgiftung und auf einem guten Weg“, erzählt er. Die beiden verliebten sich und wurden eine Familie. Sie hatte damals bereits eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung. Über das mittlerweile neunjährige Mädchen sagt Samuel N.: „Sie ist einfach meine emotionale Tochter.“ Dazu kamen später leibliche Zwillinge (6). Alle drei Mädchen haben die Drogensucht ihrer Mutter unterschwellig mitbekommen.

Ein Abend ist ihnen in besonders negativer Erinnerung geblieben: Die Mädchen erzählten Samuel N. von einem Fernsehabend, dabei stand die Mutter auf einmal auf und verschwand. „Sie haben dann durch ein Lüftungsgitter ins Bad geschaut, und da lag sie dann – ohnmächtig“, erinnert er sich. „Die Kinder haben erzählt, dass sie da geschlafen hat. Sie haben total rumgeschrien, gegen die Tür gehämmert und hatten total Angst um ihre Mama.“ Später setzte sich die Mutter wieder auf die Couch. „Sie hat einfach so getan, als wäre nichts gewesen.“

Aber für Samuel N. war klar: „Das ist Kindeswohlgefährdung.“ Daraufhin brachte er seine Kinder im vergangenen August zu seiner Schwester nach Erding – das war nur eine Lösung auf Zeit. Denn der Vermieter war dagegen, dass die vierköpfige Familie um Samuel N. dauerhaft dort wohnt. Also zog sie zu einer befreundeten Familie nach Dachau. Jetzt leben sie zu sechst in einer 70-Quadratmeter-Wohnung. „Für mich war es gleich klar, dass wir da helfen“, sagt die Wohnungsbesitzerin – trotz der beengten Verhältnisse.

+ Papa Samuel N. und seine drei Kinder schlafen jetzt im früheren Esszimmer auf zwei großen Matratzen. Das Spielzeug ist drumherum verteilt, ihre Klamotten hängen auf einer Kleiderstange – viel ist es nicht, sagt Samuel N. Denn die Mutter lasse ihn nicht in die frühere gemeinsame Wohnung in München.

Der Streit um das Sorgerecht läuft über das Dachauer Jugendamt. Samuel N. hat derzeit das Umgangsrecht für die Kinder, aber er sieht sich nach der Trennung finanziell in der Bredouille. Weil er sich mehr um die Kinder kümmern muss, reduzierte er seinen Job auf eine Teilzeit-Stelle. Derzeit bekommt er etwa 1500 Euro Lohn pro Monat. Nach der Scheidung sind es wohl nur noch 1300 Euro – minus künftige Miete, minus Autoleasing- und Benzinkosten, minus Kleidung und Nahrung für drei Kinder. Eine weitere Belastung: Für seine „emotionale Tochter“ bekommt er kein Kindergeld, weil er nicht der leibliche Vater ist. Wie er sich von diesem Geld einmal eine Wohnung für seine Familie leisten kann, weiß er nicht: „Die dürfte vielleicht 500 bis 600 Euro kosten“ – mehr als eine Herausforderung in der Region um München.

Kette der helfenden Hände

Das Geld, das bei unserer Spendenaktion „Kette der helfenden Hände“ gespendet wird, kommt zu 100 Prozent Menschen aus dem Landkreis Dachau zu, die unschuldig in Not geraten sind.