Der Dauerstau nervt langsam

Die Alte Römerstraße ist zum dritten Mal in zwei Jahren gesperrt – das sorgt für Stau-Frust bei den Pendlern. Denn Schleichwege gibt es auch nicht mehr.

Von Nikola Obermeier

und Klaus Rabl

Hebertshausen/Dachau– Peter Braun ist frustriert. Seit eineinhalb Wochen steht er jeden Morgen auf dem Weg von Hebertshausen nach Dachau-Ost im Stau. 30 Minuten und mehr muss der Inhaber eines Autohauses in Dachau-Ost jeden Morgen einplanen. So wie Peter Braun geht es vielen Pendlern, die über die Alte Römerstraße nach Dachau fahren: Sie sind nach knapp zwei Jahren Bauzeit „genervt“, so Braun: Die Zufahrt von der Freisinger Straße nach Dachau-Ost ist zum dritten Mal gesperrt.

Seit 7. Juli ist die Alte Römerstraße in Richtung Dachau gesperrt, voraussichtlich dauert die Sperrung laut Pressemitteilung noch bis Freitag, 20. Juli. Das Staatliche Bauamt Freising baut das letzte Stück des Radwegs von Dachau bis zur Freisinger Straße/Staatsstraße 2339 fertig. Die Umleitung über die Freisinger Straße nach Etzenhausen, weiter über die Erich-Ollenhauer-Straße sowie die Sudetenlandstraße in Richtung Dachau-Ost ist vor allem zu Stoßzeiten völlig überlastet. „Klar, die Straßen sind ja nicht ausgelegt auf so viel Verkehr“, sagt Braun.

Was ihn aber am meisten ärgert: dass die Alte Römerstraße nun zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren gesperrt ist. Zuvor war die Strecke bereits zweimal dicht: im Jahr 2016, als die Kreuzung umgebaut wurde, und vergangenes Jahr, als der Durchlass für den Prittlbach neu gebaut wurde. „Es ist doch logisch und einfach, dass man das zusammen macht“, so Peter Braun. Der zuständige Projektleiter des Staatlichen Bauamtes Freising, der erklären könnte, warum das Bauprojekt in die verschiedenen Abschnitte unterteilt war, war gestern nicht zu erreichen. Ein Kollege teilte indes mit, dass der Bau des Radwegs möglicherweise schon ein oder zwei Tage früher fertig ist.

Um den täglichen morgendlichen Stau zu umgehen, haben ortskundige Autofahrer einen Schleichweg zur Umfahrung von Hebertshausen nach Dachau-Ost benutzt, der allerdings nicht für die Vielzahl von Autos geeignet ist. Eine „normale Absperrung“ genügte allerdings nicht, um den Weg abzusperren: Deshalb hat die Gemeinde Hebertshausen nun massive Baumstämme quergelegt.

Zunächst hatte die Gemeinde Hebertshausen mit dem Beginn der Sperrung der Alten Römerstraße die Neufeldstraße gesperrt – um den Schleichverkehr über die Torstraße nach Dachau-Ost zu unterbinden. „Sonst nutzen mehrere 100 Fahrzeuge am Tag die Straße“, erklärt Bürgermeister Richard Reischl. Dafür sei die Straße aber nicht ausgelegt, die eher den Charakter einer Anliegerstraße habe. Zudem sei ein neuer Belag auf der Straße, die durch den starken Verkehr in Kürze wieder reparaturbedürftig sein werde.

Weil die Absperrungen von dreisten Autofahrern zur Seite gerückt wurden, sicherte sie der Bauhof nun mit dicken Baumstämmen. Nun bleibt den Autofahrern wohl nur die ausgeschilderte Umleitung über die Freisinger Straße, Etzenhausen, Sudetenlandstraße nach Dachau-Ost.

Eine Alternative, um den Stau zu umgehen, empfiehlt Polizeisprecher Björn Scheid den Pendlern: über Röhrmoos, dann kommt man in Webling nach Dachau. Denn die Straße über Badersfeld sei nur für den Anliegerverkehr freigegeben.