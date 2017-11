Wohin mit den Kassenpatienten?

Sie werden reihenweise abgewiesen vom Ampervital: Kassenpatienten, die eine sogenannte ambulante Heilmittelversorgung brauchen. Sprich: Krankengymnastik oder Physiotherapie.

Dachau– Die Karawane der gesetzlich versicherten Rehapatienten zieht weiter, weil die Helios Amper-Kliniken AG ihnen die Behandlung im Ampervital-Center verweigert. Dabei ergeht es ihnen noch schlimmer als der heiligen Familie, die in Bethlehem von Tür zu Tür zog und schließlich erst in einem Stall unterkam. Denn kaum ein Physiotherapeut im Raum Dachau kann die Kassenpatienten aufnehmen; die Terminbücher sind voll.

Im Bereich der ambulanten Reha, hier bekommen die Patienten ein umfassendes Paket an Therapieleistungen, werden laut Helios im hauseigenen Ampervital-Center weiterhin auch Kassenpatienten behandelt. Bei der ambulanten Heilmittelversorgung, die lediglich einzelne Leistungen wie Krankengymnastik oder Physiotherapie vorsieht, wird hingegen im Einzelfall geprüft, wer angenommen wird. Das gilt laut Helios für Kassen- und Privatpatienten (wir haben berichtet). Wie sich jetzt herausstellte, werden im Bereich der ambulanten Heilmittelversorgung die Kassenpatienten reihenweise abgewiesen und suchen nun im wahrsten Sinn des Wortes ihr Heil bei anderen Therapeuten.

„Innerhalb von drei Tagen hatte ich Anfragen von acht Patienten“, sagt Physiotherapeut Manuel Binder mit Praxis in Stetten. Eine Patientin aus dem Ort habe er „reinschieben“ können, den Rest musste er vertrösten. Für sie besteht eine Wartezeit von vier bis fünf Wochen.

Auch im Therapiezentrum Walter in Dachau haben sich schon einige Ampervital-Zurückgewiesene gemeldet. „Es kommt darauf an, was sie brauchen“, sagt Michael Walter, „bei Lymphdrainage etwa haben sie keine Chance.“

Anette Scherer, die zusammen mit Pia Lotz-Schmidt das Physioaktiv in der Schleißheimer Straße in Dachau betreibt, nennt das Vorgehen der Helios Amper-Kliniken AG „moralisch und ethisch nicht vertretbar“. Die Physiotherapeutin weist auf das seit 1. Oktober geltende, gesetzliche „Entlassmanagement“ hin. Danach muss ein Patient, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nach sieben Tagen mit der Reha beginnen und diese nach nur zwölf Tagen (!) abschließen. Scherer fragt angesichts der Terminknappheit in Kombination mit den oft langwierigen Rekonvaleszenzzeiten: „Wie soll das gehen?“

Hier kommt Helios wieder ins Spiel. Der Krankenhaus- und Rehazentrumbetreiber könne die Behandlung seiner Patienten „interdisziplinär“ regeln, erklärt Anette Scherer. Sprich: Das Krankenhaus weiß, wann ein stationär untergebrachter Patient entlassen wird, kann daher schon im Vorfeld Termine mit dem hauseigenen Ampervital-Center absprechen und dadurch eine Nachversorgung zügig durchziehen.

Doch in diesen Genuss kommen Kassenpatienten, die „nur“ Krankengymnastik oder Physiotherapie verschrieben bekommen haben, kaum noch. „Es gibt sie aber nun mal, die Kassenpatienten, und wir wollen sie gut behandeln“, sagt Anette Scherer, „nur: wo sollen sie hin?“ Sie werden wohl weiter Türklinken putzen müssen, wie einst Maria und Josef in Bethlehem.

