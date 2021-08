Weiterhin kein Hotspot im Landkreis

Corona-Inzidenz stabil bei 19,4 – 29 Neuinfizierte innerhalb einer Woche – Erstimpfquote bei 63 Prozent

Landkreis – Die Inzidenz im Landkreis Dachau lag am gestrigen Dienstag bei 19,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Wert bleibt laut Landratsamt damit „stabil im niedrigen zweistelligen Bereich und deutlich unter dem Grenzwert von 50“.

In der Woche vom 2. bis 8. August wurden dem Gesundheitsamt 29 Neuinfektionen gemeldet, 38 Prozent davon weiblich und 62 Prozent männlich, in der überwiegenden Zahl der Fälle mit der sogenannten Delta-Variante. Bei der Altersstruktur der (Neu-)Infektionen macht sich zum einen die hohe Impfrate von deutlich über 90 Prozent bei Personen über 60 Jahre im Landkreis positiv bemerkbar, andererseits aber eben auch die hohen Ansteckungszahlen im Alter von 13 bis 39 Jahren, was laut Landratsamt „insbesondere auf die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten zurückzuführen ist“. So fanden 70 Prozent aller Ansteckungen in der vergangenen Woche in dieser Altersgruppe statt. Zum Vergleich: In der Altersgruppe ab 80 Jahren gab es keine einzige Neuinfektion.

Von den positiv getesteten Personen beträgt der Anteil der Reiserückkehrer 30 Prozent. Ein örtlicher Hotspot oder spezifischer Ansteckungsort oder -anlass ist im Landkreis laut Landratsamt nicht festzustellen. Um dieses diffuse Ansteckungsgeschehen einzudämmen, bittet die Behörde daher erneut alle Bürger, „konsequent und diszipliniert alle bekannten (Schutz-)Maßnahmen einzuhalten und auch die freiwilligen und kostenlosen Testangebote weiterhin zu nutzen“. Außerdem sollen die Impfangebote genutzt werden: „Nur mit einer Impfung können schwerwiegenden Verläufe der Corona-Erkrankung vermieden und die weitere Ausbreitung des Virus ohne größere Beschränkungen und Verbote eingedämmt werden.“

Wobei sich der Landkreis beim Thema Impfungen gut schlägt. Die Zahl der Erstimpfungen stieg zuletzt kontinuierlich auf aktuell 97 648, was einer Impfquote von 63,0 Prozent entspricht. Und auch die Zweitimpfungen nehmen weiter zu: Insgesamt erhielten im Landkreis bereits 88 795 Bürger die zweite Impfdosis, was einer Zweitimpfquote von 57,3 Prozent entspricht.

Mobile Impfteams unterwegs

Die mobilen Teams sind auch in dieser Woche wieder im Landkreis unterwegs: in Haimhausen an der Schloss-Apotheke am heutigen Mittwoch von 15.30 bis 18.30 Uhr; in Altomünster am Rathaus am heutigen Mittwoch von 15 bis 19 Uhr; in Dachau-Ost am Rewe am morgigen Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr; in Odelzhausen an der Marktstraße 10 am morgigen Donnerstag von 12 bis 17 Uhr; in Sulzemoos im „Der Freistaat“ an der Ohmstraße 16 am Freitag, 13. August, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 14. August, von 10 bis 15 Uhr. In Dachau an der Ludwig-Thoma-Wiese wird zudem jeden Samstag und Sonntag jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr geimpft.

Kinder und Jugendliche können sich ab zwölf Jahren nach einer speziellen Aufklärung und mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aufklärung kann bei den Kinderärzten, aber auch im Impfzentrum oder bei den mobilen Impfteams erfolgen.

Um möglichst viele Zeitfenster abdecken zu können, wurden die Öffnungszeiten in den Impfzentren angepasst. Das Impfzentrum Karlsfeld ist Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Impfzentrum Dachau hat täglich unterschiedliche Öffnungszeiten, die im Internet unter www.landratsamt-dachau.de/gesundheit-veterinaerwesen-sicherheitsrecht/gesundheit/coronavirus/impfzentren tagesaktuell nachzulesen sind. dn