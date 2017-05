Kurioser Polizei-Aufruf: Wer hat sein Marihuana-Tütchen verloren?

Ein Busfahrer fand in seinem Bus ein Tütchen mit Marihuana. Der ehrliche Finder gab es bei der Polizei ab. Dort liege das Rauschgift nun zur Abholung bereit, so die Polizei.

Wer hat ein Tütchen mit Marihuana in einem städtischen Bus verloren? Ein Busfahrer meldete sich gestern Früh bei der Polizei Dachau, er hatte in seinem Bus ein kleines Tütchen mit Marihuana gefunden. Das wollte er jetzt gerne abgeben. Beim Stopp vor der Dienststelle überreichte er es den Beamten, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte.

Offensichtlich hat eine bislang unbekannte Person das Rauschgift im Bus verloren oder vergessen. „Der Verlierer kann es sich natürlich abholen“, wie ein Sprecher der Polizei verkündete.

dn

