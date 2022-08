In Dachau gibt es weniger Millionäre als im Bayern-Schnitt

Im Durchschnitt gibt es im Landkreis Dachau weniger Einkommensmillionäre als anderswo (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

3,7 Einkommensmillionäre auf 10000 Einwohner gibt es im Landkreis Dachau - weniger als anderswo.

Dachau - Wenn es um die Kosten fürs Wohnen oder um Quadratmeterpreise für Grundstücke geht, nimmt der Landkreis Dachau bundesweit regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Die Zahl der Einkommensmillionäre im Landkreis Dachau ist dagegen im bayernweiten Vergleich unterdurchschnittlich: 57 Einwohner haben im Jahr 2018 mehr als 1 Million Euro verdient. Das sind 3,7 Millionäre pro 10 000 Einwohner.

Fast überall in der Region gibt es mehr Einkommensmillionäre als im Landkreis Dachau

Der Bayerndurchschnitt beträgt 4,7, in Oberbayern gibt es sogar 7,1 Einkommensmillionäre pro 10 000 Einwohner. In der angrenzenden Landeshauptstadt München leben 9,9 Einkommensmillionäre pro 10 000 Einwohner, wie aus aktuell veröffentlichten Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik hervorgeht.

Im Dachau angrenzenden Kreis Fürstenfeldbruck sind es 3,6, im Landkreis München sogar 13,2. Spitzenreiter ist Starnberg mit einer Quote von 22,2 Millionären pro 10 000 Einwohnern. Freising hat dagegen nur 3,0 Einkommensmillionäre auf 10 000 Bewohner. Pfaffenhofen/Ilm weist eine Quote von 3,3 auf.

Die Zahlen sind auch ein Indikator dafür, dass Dachau zwar ein teurer Landkreis zum Wohnen ist, die Zahl an hoch attraktiven Arbeitsplätzen aber im Vergleich zu anderen Landkreisen in Oberbayern teilweise deutlich geringer ist.

Hohe Einkünfte vor allem aus Gewerbebetrieb

Da die sehr hohen Einkünfte vor allem aus Gewerbebetrieb erzielt werden, zeigt diese Statistik auch die hohe Relevanz, die eine professionell betriebene Wirtschaftsförderung für Stadt und Landkreis Dachau in Zukunft haben sollte. Insgesamt lebten im Jahr 2018 6089 Einkommensmillionäre in Bayern, also Steuerpflichtige, deren Gesamtbetrag der Einkünfte in diesem Jahr jeweils mindestens 1 Million Euro betrug. Nachdem vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 eine Steigerung um 8,1 Prozent zu verzeichnen war, erhöhte sich die Anzahl der Einkommensmillionäre nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik abermals innerhalb eines Jahres – von 2017 auf 2018 – um 387 Steuerpflichtige beziehungsweise 6,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Gesamtbetrag der Einkünfte der Einkommensmillionäre einen Anstieg von 9,1 Prozent und belief sich im Jahr 2018 auf insgesamt 16,7 Milliarden Euro.

Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die mit 10,6 Milliarden Euro den Großteil – das sind 63,8 Prozent – der Einkünfte der Einkommensmillionäre ausmachten, erhöhten sich um 8,2 Prozent im Vergleich zu 2017. Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit, deren Anteil 17,5 Prozent ausmachte, nahmen von 2017 auf 2018 um 4,0 Prozent zu und beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro.

Die Einkommensmillionäre machten damit nur 0,1 Prozent aller Steuerpflichtigen im Jahr 2018 aus, sie erzielten jedoch mit 5,1 Prozent einen überproportional hohen Anteil am Gesamtbetrag der Einkünfte. Gleichzeitig entrichteten sie mit 6,1 Milliarden Euro einen Anteil von 9,8 Prozent der gesamten festzusetzenden Einkommensteuer. Der Anteil an der festgesetzten Einkommensteuer fiel aufgrund des progressiven Steuersatzes höher aus als der Anteil am Gesamtbetrag der Einkünfte.

Im Durchschnitt kamen die Einkommensmillionäre im Jahr 2018 auf einen Gesamtbetrag der Einkünfte pro Steuerpflichtigen von 2,7 Millionen Euro.

