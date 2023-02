Firma will bei Umzug weniger Parkplätze bauen, aber Mitarbeitern Gratis-Bustickets spendieren

Von: Stefanie Zipfer

Teil des Mobilitätskonzepts: Die Firma Lipsticks GmbH möchte seinen Mitarbeitern auch ein Carsharing anbieten. © Symbolbild: Martin Schutt/dpa

Ein Dachauer Unternehmen, bislang angesiedelt in der Roßwachtstraße, will sich vergrößern und umziehen. Am neuen Standort aber möchte die Firma weniger Parkplätze bauen als eigentlich vorgeschrieben, stattdessen sollen die Mitarbeiter Bus und Räder nutzen. Kann die Stadt dies genehmigen? Ja, sagt eine Mehrheit im Bauausschuss.

Dachau – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das soll schon der selige Russe Lenin gewusst haben. Die Stadt Dachau kennt diese Redewendung selbstverständlich auch, weshalb der Bauausschuss am Dienstag die Anfrage der Dachauer Firma Lipsticks GmbH zu behandeln hatte. Denn was Lipsticks will, ist ein Novum. Ob und wenn ja wie mit dem Anliegen umgegangen werden sollte, bedurfte daher einer ausführlichen Diskussion.

36 Kfz-Parkplätze wären eigentlich zu bauen

Die Lipsticks GmbH, derzeit noch an der Roßwachtstraße 50 angesiedelt und Spezialist für montageunterstützende Hilfsmittel wie Verpackungen, Schutzabdeckungen und Maschinen für die Automobilindustrie, möchte sich nämlich vergrößern. An der Marie-Curie-Straße, sprich im neuen Gewerbegebiet südlich der Siemensstraße in Dachau-Ost, soll ein neuer Firmenstandort entstehen. Entsprechend den Bauplänen und der aktuellen Stellplatzsatzung der Stadt folgend, müsste der Neubau auch über 36 Kfz-Parkplätze verfügen.

Die Lipsticks GmbH aber schlägt vor, nur 27 Stellplätze zu errichten. Dazu soll es ein Mobilitätskonzept geben, das vorsieht, den Mitarbeitern ein ÖPNV-Monatsticket zu kaufen, ein Carsharing-Angebot zu schaffen, Fahrradstellplätze zu bauen und Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos aufzustellen.

Oberbürgermeister Florian Hartmann nannte die Pläne der Firma einen „neuen Weg“, warnte aber auch: „Uns muss klar sein: Wenn wir diesen Weg gehen, kann sich der verfestigen.“ Aufgrund der „Modellwirkung“ der Ausnahmegenehmigung, die man der Lipsticks GmbH erteilen würde, könnten nämlich in Zukunft auch andere Firmen auf die Idee kommen, von der städtischen Stellplatzsatzung abweichen zu wollen.

CSU ist skeptisch

Während SPD, Grüne und Bündnis für Dachau sich dafür aussprachen, der Lipsticks GmbH eine Befreiung vom geltenden Stellplatzschlüssel zu erteilen, meldete CSU-Stadtrat Peter Strauch Bedenken an: Wie wolle man kontrollieren, ob das Unternehmen seine Zusagen auch einhält. Sprich: „Stellt der dann auch wirklich E-Bikes hin?“ Die Stellplätze seien „für immer weg. Wir schaffen einen Präzedenzfall“!

Philipp Greisel von der Rechtsabteilung im Rathaus klärte darüber auf, dass es natürlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag brauche. Eine entsprechende Vereinbarung gebe es bislang nicht, weil „uns der Bauwerber noch nicht genug Fleisch an den Knochen gegeben hat“. Würden die Ankündigungen im Rahmen des Mobilitätskonzepts konkretisiert, würde aber auf alle Fälle ein entsprechendes Schriftstück aufgesetzt, das im Gegenzug für eine Befreiung von der Stellplatzsatzung alle Forderungen – etwa das Jobticket für die Mitarbeiter – festschreibt. Die Umsetzung dieser Vereinbarung könnte dann beispielsweise jährlich von der Stadt kontrolliert werden oder von der Firma im regelmäßigen Turnus nachgewiesen werden.

Gegen die vier Stimmen der CSU stimmten schließlich die restlichen Ausschussmitglieder von SPD, Grünen, Bündnis, ÜB, AfD und Bürger für Dachau für den „Versuch“. Dieser beinhaltet nun folgende Vorgehensweise: Die Firma soll statt der geforderten 36 Parkplätze nur 30 bauen müssen. Dafür soll die Verwaltung entsprechende Maßgaben beziehungsweise eine Vereinbarung erarbeiten, die dann dem Ausschuss noch einmal vorgelegt wird.

Beim geplanten Neubau des Dachauer Landratsamts wird übrigens genauso verfahren. Dessen bislang vorgelegtes Konzept sieht laut Bauverwaltung ebenfalls eine Reduzierung der Parkplätze vor – 229 statt der geforderten 268. Im Gegenzug aber verpflichtet sich das Landratsamt, „alternative Mobilitätsangebote“ zur Verfügung zu stellen. Stadtrat Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) betonte zwar, diese Verpflichtung im Ausschuss noch nicht gesehen zu haben, wurde dabei aber entschieden vom OB korrigiert.