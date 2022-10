Wenn die Arche an der Bürokratie scheitert

Teilen

Bei der Volksbühne geht’s bald himmlisch zu: Engel Susi kracht per Bruchlandung bei Herrn Noah direkt in die gute Stube. Ziemlich perplex über den unerwarteten Besuch ist auch die Haushälterin Frau Schimmelberg (links). Foto: sim © sim

Dachau – „Noah – ein himmlischer Auftrag“ heißt das Herbststück der Volksbühne Dachau, das am kommenden Samstag, 22. Oktober, im Ludwig-Thoma-Haus Premiere feiern wird.

Seit acht Wochen wird fleißig zweimal die Woche geprobt. „Jeder liebt seine Rolle“, verrät Kornelia Renner. Und wer das Glück hatte, bei den Proben dabei sein zu können, kann das nur bestätigen. Ihre Tochter Daniela führt Regie. Sie hat das Erbe ihres Opas Roland Strobl angenommen und geht in ihrer Rolle als Regisseurin vollends auf.

Die Komödie in zwei Akten dreht sich um eine neue Sintflut. Da die Menschheit seit der letzten wohl nicht viel dazu gelernt hat, sendet Petrus den Engel Susi auf die Erde, um eine neue Sintflut vorzubereiten. Erneut soll der Retter der Menschen ein Mann namens Herbert Noah sein, den Susi auf seine Rolle vorbereiten soll. Was aber in der heutigen Zeit an Bürokratismus notwendig ist, um eine Arche zu bauen und die Menschheit zu retten, bekommen Susi und Noah ganz gewaltig zu spüren. Und wo bekommt der Engel so kurzfristig noch eine Frau für Noah her, der ja Single ist?

Ein Novum ist die Vorabpremiere vor geladenem Publikum. Wenige Tage vor der eigentlichen Premiere am Samstag, 22. Oktober, dürfen Menschen, die sich aus finanziellen Gründen den Eintritt sonst nicht leisten könnten oder die körperliche und geistige Beeinträchtigungen haben, das Stück kostenlos sehen. Für alle anderen geht es dann ganz regulär am Samstag um 20 Uhr im Erchana-Saal im Thomahaus los.

Weitere Aufführungen von „Noah – ein himmlischer Auftrag“ sind dann am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr, am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr, am Samstag, 29. Oktober, um 15 Uhr sowie um 20 Uhr, am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr und letztmalig am Samstag, 5. November, um 20 Uhr.

Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte sechs Euro. An den Nachmittagsvorstellungen werden Kaffee und Kuchen angeboten. Nähere Informationen erteilt Kornelia Renner unter Telefon 0 81 36/16 84.

Simone Wester