Wer spart und wer mehr zahlt

Die neuen Übergangszonen des MVV versprechen Bewohnern Dachaus künftig Ersparnisse beim Ticketkauf. Wer hingegen den Fahrschein für den neuen Innenraum Münchens nicht ausnutzt, zahlt drauf.

Dachau –Einfach, gerecht und ertragsneutral soll der neue Tarif des MVV sein, erklärte Landrat Stefan Löwl in der Pressekonferenz am Montag. 67 Prozent aller Abo-Kunden bezahlen künftig weniger, 99 Prozent der Einzelfahrkarten werden jedoch teurer. Immerhin: Da die Tarifreform voraussichtlich am 9. Juni nächstes Jahr eingeführt werden soll, entfällt die Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel.

Vor allem Dachauer und Karlsfelder können von den neuen Übergangsbereichen der MVV-Zonen profitieren. Diese orientieren sich nicht an den Stadt- oder Ortsgrenzen. So zählt künftig im gesamten Dachauer Stadtkern sowohl die Zone eins als auch zwei. Ein extra Bus-Ticket vom Bahnhof bis ins Zentrum muss also nicht gekauft werden. Auch ein großes Gebiet rund um den Karlsfelder Bahnhof gehört ab nächstem Jahr zum Innenraum Münchens sowie zur Zone 1.

Ebenfalls eine große Neuerung ist das Sozialticket für Hilfsberechtigte, das von der Allgemeinheit finanziert wird. Von der Reform unberührt bleibt letztlich nur der Preis der normalen Streifenkarte. Für Fahrgäste unter 21 Jahren wird es eine eigene, um 40 Prozent ermäßigte Streifenkarte geben. Die voraussichtlichen Preise können ab sofort auf der Homepage des MVVs unter www. mvv-muenchen.de/tarifreform eingesehen werden. Für die Übergangszonen ist derzeit noch keine detaillierte Grafik online.

Viele Leser haben uns vor der gestrigen Pressekonfererenz ihre Fragen zur Tarifreform geschickt. Einige Fallbeispiele erklären nachfolgend, was die Neuerungen konkret bedeuten:

-Ein Fragesteller möchte von zu Hause aus mit dem Bus zum Dachauer Bahnhof und von dort mit der S-Bahn ins Zentrum Münchens. Wohnt er im Kerngebiet Dachaus, benötigt er die Zonen M+1 für Bus und Bahn. Für eine Einzelfahrkarte bezahlt er künftig 5 statt 5,80 Euro.

-Für eine Gelegenheitsfahrt von Petershausen zum Hauptbahnhof bleibt trotz der Preiserhöhung von 1,40 Euro das Tagesticket die günstigste Wahl.

-Von Dachau bis zur FOS in Karlsfeld bezahlt eine unserer Leserinnen künftig für den Ausbildungstarif II 41,20 statt 49,50 Euro und somit nur für die Zone 1.

-Von Dachau nach Karlsfeld wählt man am besten die Streifenkarte für einen Gesamtpreis von 2,80 Euro für Hin- und Rückfahrt, statt der künftig 7,90 Euro teuren Tageskarte.

-Ein Leser befürchtet überfüllte Busse in Dachau, infolge der Tarifreform. Der Nahverkehr in Dachau soll jedoch unabhängig von der Reform ausgebaut werden.

itz