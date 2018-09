Die Lage ist ernst, aber hoffnungslos

Am Donnerstag fand an der Helios Amper-Klinik Dachau eine Werbeaktion für das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ statt. Der Termin geriet beinahe zur Ein-Mann-Demo.

Dachau – Für kurze Zeit schien es, als würde vor der Helios Amper-Klinik Dachau eine Weltpremiere für groß initiativ organisierte Bürgerproteste stattfinden: eine Ein-Mann-Demo. Eigentlich müsste es heißen: Ein-Frau-Demo, denn Pflegekraft Tina Ucan war die einzige, die das Werbebanner für das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ (siehe Kasten) am Haupteingang hätte entfalten können. Doch flugs sprangen Gewerkschaftssekretär Christian Reischl und Amper-Klinik-Betriebsratsvorsitzender Martin Tobien und später noch Klinik-Mitarbeiter Claus Saller der Solistin Ucan zur Seite, und so konnte das gut fünf Meter lange Panier doch noch in der Sonne glänzen.

Das Volksbegehren organisiert im Übrigen ein breites Bündnis aus Politikern, Pflegern, Juristen und Ärzten. Nach eigenen Angaben hat das Bündnis bis jetzt gut 20 000 Unterschriften zusammen. 25 000 sind notwendig, und 40 000 sollen es bis zur Landtagswahl am 14. Oktober noch werden.

Doch wer nun glaubt, am Dachauer Krankenhaus bestünde beim Pflegepersonal kein Interesse an der Protestaktion, der vergisst, dass sie zur besten Arbeitszeit stattfand. Verdi-Mann Reischl nutzte die Plattform, um auf die aktuelle Pflegesituation an den Helios-Häusern in Dachau und Indersdorf hinzuweisen. Dort würden immer noch rund 100 Mitarbeiter fehlen, 85 in Dachau und 15 in Indersdorf. Zwar würde sich Helios bemühen, diese zu besetzen, so der Gewerkschafter, doch es gebe triftige Gründe, warum der Konzern das nicht hinkriegt.

Hinreichend bekannt ist, dass es schlicht zu wenig Personal auf dem Markt gibt. Doch warum ist das so? „Es gibt immer weniger junge Menschen, die geeignet sind, aber nicht mehr in den Pflegeberuf gehen, weil er zu unattraktiv ist“, so Reischl. Und viele, die sich doch dafür entschieden hätten, würden abbrechen – eben wegen der fehlenden Attraktivität oder der hohen Belastung. Und dann gebe es noch eine Vielzahl von Nachwuchskräften, die sich „hier gut ausbilden lassen und dann nach Österreich, in die Schweiz oder nach Holland gehen, weil sie dort viel mehr verdienen – und weil sie dort günstigere Wohnungen bekommen“, so Reischl.

Als Reischl dies sagt, wendet sich sein Blick vom Haupteingang zu dem großen Bauvorhaben gleich daneben. Für 70 Millionen Euro entstehen hier Erweiterungsbauten für die medizinische Versorgung. Einen Steinwurf davon entfernt verfällt das Schwesternwohnheim. Seit 40 Jahren wurde hier nichts investiert – der Bau ist ein kümmerlicher Anblick.

Am Ende weist Reischl auf eine weiteres Problem hin: die geburtenstarken Jahrgänge. Viele Pflegekräfte der Amper-Kliniken sind älteren Datums. Nicht wenige sind wegen des Schichtdienstes und der starken Arbeitsbelastung an sich schon jetzt in Frührente. Der Rest ist um das Jahr 2028 weg. „Doch wer ersetzt sie“, fragt Reischl. Eine Antwort darauf hat er nicht.