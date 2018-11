Lehrer und Schüler wieder zusammen

Eine Ausstellung mit Werken von Joles Schultheis und Arnus Zigldrum wird am Freitag im Dachauer Wasserturm eröffnet. Dabei handelt es sich um Lehrer und Schüler.

Dachau – Manchmal sind es die kleinen Begegnungen im Leben: Als Josef Lochner bei der Gründungsversammlung des Wasserturmvereines im Café Teufelhart saß, erblickte er an der Wand ein Gemälde. Es zeigte einen Clown in gedeckten Farben, der melancholisch ins Leere blickt. „Das hat mich fasziniert“, weiß Lochner heute noch.

Der Künstler des Bildes war Joles Schultheis, der seit diesem Moment einen neuen Verehrer hatte. Lochner machte sich auf die Suche nach Informationen zu Schultheis und versuchte dessen Lebenslauf zu rekonstruieren, was nicht einfach war. Als Sammler und Galerist kaufte er bald die ersten Gemälde. Seitdem ist seine Schultheis-Sammlung stets gewachsen.

Als sein guter Bekannter und Kunstsammler Karl Allwang aus einer Tapetenwechsel-Laune heraus den Wunsch äußerte, seine Arnus-Zigldrum-Sammlung zu verkaufen, war schnell klar: Das ließe sich prima in einer Ausstellung verknüpfen! Denn: Zigldrum war Schultheis’ Kunstschüler.

Und so hängen nun Zigldrum-Gemälde neben denen von Schultheis im Dachauer Wasserturm. „Es kommt nicht häufig vor, dass wir hier im Wasserturm zwei Dachauer zeitgenössische Künstler ausstellen, die beide schon verstorben sind“, sagt Lochner.

Die beiden Künstler, Schultheis geboren 1905 und Ziegldrum geboren 1941, haben Ähnlichkeiten, weisen aber auch grundsätzliche Unterschiede auf. Beide malten gerne Menschen, Zigldrum vor allem Akte, Schultheis eher Musiker und Clowns, aber auch Landschaften.

Lochners Lieblings-Ölgemälde von Schultheis mit dem Titel „Clown mit Sonne“ zeigt einen eher nachdenklichen oder schüchternen Clown mit blonden Haaren, roter Nase und weißem Hut neben einer Vase stehend. Von Zigldrum hängen im selben Raum dagegen viele Frauenakte und Porträts wie „Angie, traurig mit Bierflasche“ – ein Lieblingsbild von Karl Allwang. Angie war Zigldrums Frau. Sie sitzt scheinbar nur mit einem großen Tuch bekleidet und offenen schwarzen Haaren auf einem Bett. Sie blickt den Betrachter direkt mit traurigem Gesichtsausdruck an.

„Zigldrum benutzte leuchtende Farben und malte expressiver als Schultheis, der eher gedeckte, ruhige Farben bevorzugte“, erklärt Lochner einen weiteren Unterschied. Deutlich wird dies beispielsweise, wenn man zwei Landschaftsgemälde vergleicht. Das fröhlich wirkende Bild „Baum am Hohlweg“ von Zigldrum zeigt einen grünen Baum in einer scheinbar bunten Landschaft aus roten, blauen, gelben und grünen Hügeln. Schultheis’ „Gebirgslandschaft“ dagegen wirkt in beige und mit hellblauen Tönen eher ruhig und gedeckt.

Fred Arnus Zigldrum fertigte außerdem zusätzlich Druckgrafiken wie Radierungen und Linolschnitte an, deshalb hängen im Wasserturm ein paar Werke von ihm. „Zigldrum war aber auch der bekanntere von beiden“, klärt Lochner auf.

Zigldrum beantragte 1971 die Aufnahme in die KVD, wurde jedoch abgelehnt; einige Jahre später durfte er aber bei der Schlossausstellung der KVD mitwirken. Zwei Jahre zuvor, 1980, bezog er das Atelier in der Kleinen Moosschwaige in Dachau, zuvor malte er in Hebertshausen.

Auch Schultheis war in Hebertshausen ansässig. Er fand seinen Weg jedoch erst 1953 nach München, wo er der Künstlergruppe „Roter Reiter“ angehörte. Zuvor lebte und arbeitete der gebürtige Frankfurter in Berlin. „Vom Brief-Schriftverkehr weiß man, dass er in Berlin ein angesehener Künstler war. Doch dann kam ein Bruch, vermutlich weil er für einige Zeit im Gefängnis saß“, erzählt Lochner. Der Grund sei laut Zeitzeugenaussagen unrechtmäßiger Besitz von Kunstwerken gewesen. Zigldrum starb bereits mit 43 Jahren, nachdem er in ein Unterzuckerkoma fiel. Schultheis folgte ihm vier Jahre später. Nun sind sie auch im Wasserturm wieder zusammen.

Die Ausstellung im Dachauer Wasserturm eröffnet mit einer Vernissage am morgigen Freitag um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis 2. Dezember freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

mik