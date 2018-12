Letzte Ausstellung der 99-jährigen KVD

Die Künstlervereinigung Dachau (KVD) präsentiert sich in ihrer Mitgliederausstellung in der Galerie in der Schranne erneut bunt, vielseitig und humorvoll. „Ausverkauf – neu, ohne Kratzer“, heißt die Ausstellung in diesem Jahr, bei der etwa 30 Mitglieder der KVD jeweils ein Kunstwerk von sich ausstellen.

„Es ist die letzte Ausstellung in diesem Jahr und zugleich die letzte, bei der die KVD 99 Jahre alt ist“, sagte KVD-Vorsitzender Johannes Karl bei der Vernissage. Er machte so darauf aufmerksam, dass die Künstlervereinigung 2019 ihren 100. Geburtstag feiert und jeder gespannt sein darf, was sich die Mitglieder dafür alles ausgedacht haben. So viel sei verraten: Es wird ein ereignisreiches Jahr bei der KVD!

„Ganz klassisch“ präsentieren sich die Mitglieder bei dieser Ausstellung mit jeweils einer Arbeit. Die Ausstellung heißt laut Karl „Ausverkauf“, weil eine „bunte Mischung“ geboten wird. „Die Gemälde hier zeigen die ganze Breite der künstlerischen Positionen des Vereins“, sagte Karl. So sind neben Acryl-Gemälden Drucke, Holzschnitte, Tuschezeichnungen, Hochdrucke, Fotografien, Keramiken, Bronzeskulpturen sowie Objekte aus allerlei Materialien zu sehen.

Einiges ist abstrakt, anderes gegenständlich, vieles bunt, manches monoton gehalten, bei einigen steht die Natur, bei anderen der Mensch im Vordergrund – also ganz unterschiedlich, wie die Mitglieder selbst.

Johannes Karl stellte besonders die neun Plakate heraus, die nebeneinander an einer Wand hängen: „Neun Künstler der KVD haben Plakate gestaltet und sich damit an der Aktion ‚Aufgfüllt werd’ des Landkreises beteiligt.“ Das Projekt ist eine Aktion gegen Müll, insbesondere gegen den Einwegartikel Pappbecher. So machen die neun Künstler mit ihren Plakaten meist auf lustige Art auf die Verschwendung des Coffee-to-go Bechers aufmerksam und raten stattdessen zu einem wieder befüllbaren Becher. Im Zuge dessen lädt die Künstlervereinigung am Sonntag, 9. Dezember, um 14 Uhr zu Kuchen und Kaffee aus Porzellantassen ein, während sie die Aktion präsentieren. „Die Plakate sollen irgendwann in den teilnehmenden Cafés aufgehängt werden“, erklärte Karl.

Fast hätte Karl am Ende seiner Rede etwas vergessen, das dem Untertitel der Ausstellung „neu, ohne Kratzer“ einen fast ironischen Sinn verleiht. Er verwies die vielen Besucher auf das Werk von Anna Dietze mit dem Titel „Tu was ein Fuchs tun muss“, das aus drei Metall-Rechtecken besteht, die mit Pastell-Lack besprüht wurden. Die drei Schlüsselbunde hängen nicht nur zur Zierde unter den Rahmen, sondern dürfen reichlich benutzt werden. „Also, was man bei Autos eigentlich nicht machen darf, ist hier ausdrücklich erwünscht“, erklärte Karl das Mitmach-Werk. Das ließ sich Oberbürgermeister Florian Hartmann nicht zweimal sagen und war der erste mit einem Schlüsselbund in der Hand. Er soll auch nicht der letzte gewesen sein an diesem Abend. So wurde aus „neu, ohne Kratzer“ ein „neu, mit Kratzer“, was am Ende erst den Reiz des Werkes ausmachte.

Die Ausstellung in der Schranne ist noch bis zum Sonntag, 23. Dezember, geöffnet. Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr lädt die KVD zu Kaffee und Kuchen ein, um die Aktion zum Thema Müllvermeidung vorzustellen. Miriam kohr