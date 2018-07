Große Sprünge und Musik

Am Samstag fand im Skatepark an der Kufsteiner Straße ein Skate- und Bike-Contest für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren statt.

Dachau - Die Teilnehmer konnten ihr Können auf Skateboard, Roller und BMX-Rad demonstrieren und bei einem Wettbewerb in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Die Jugendlichen zeigte dabei spektakuläre Sprünge und Figuren und begeisterten so die Zuschauer. Dabei standen aber nicht nur die Wettbewerbe im Fokus, es wurde auch für Unterhaltung durch Bands wie Freddy Gonzales und Kalapi und eine „Chill-Out-Party“ gesorgt.

Der Skatepark mit angrenzendem Biker-Parkour – „Dirtpark“ genannt – befindet sich im Südosten Dachaus und ist in der Skater-Szene bekannt und beliebt. Veranstaltet wurde der Wettbewerb vom Jugendzentrum Süd und der Aufsuchenden Jugendarbeit. Für das Getränke-Catering waren der Freiraum e.V. und der Jugendrat Dachau zuständig. Der Wettbewerb wird schon seit einigen Jahren im Skatepark veranstaltet und fand auch dieses Jahr wieder guten Anklang, so dass er in den nächsten Jahren sicher wiederholt wird.

