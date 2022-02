Wetten, dass der Dachauer OB in Feuerwehr-Uniform muss?

Rätselhafte Wette in der Stadt Dachau

Von Thomas Zimmerly schließen

Wette 22 - das ist an vielen Stellen im Stadtgebiet Dachau zu sehen. Was sich dahinter verbirgt, wurde jetzt verraten. Es geht um eine Wette mit OB Hartmann.

Dachau – Wetten, dass es die Feuerwehr Dachau nicht schafft, bis Ende des Jahres 22 neue Aktive zu finden? Florian Hartmann bejaht diese Frage. Sollte der OB irren, droht ihm eine Stadtratssitzung in voller Feuerwehruniform oder ähnliches Ungemach. Das Ganze ist eine Wette. Gestern war der Startschuss zu der Mitgliedergewinnungskampagne.

Wette 22 in Dachau: Was sich dahinter verbirgt

In den vergangenen zwei, drei Wochen waren Bänder und Plakate in Dachau zu sehen, die kryptisch die Wette des Jahres ankündigten. Gestern wurde das Geheimnis bei einer Online-Pressekonferenz gelüftet. Bei der „Wette22“ handelt es sich um die Mitgliedergewinnungskampagne der Feuerwehr Dachau. Ziel ist es, ehrenamtlich tätige Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren für den aktiven Dienst zu gewinnen.

Genauer gesagt, wettet die FFW Dachau, dass sie es schafft, dass im Laufe des Jahres 2022 mindestens 22 Menschen in die Uniform schlüpfen. Und natürlich braucht es auch jemanden, der dagegen hält, einen Wettpaten. Und das ist Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Dachauer Oberbürgermeister ist Wettpate

„Ich war sofort begeistert von der ganzen Geschichte“, meinte Hartmann in der Konferenz. Er sei mit ,Wetten, dass...?’ groß geworden und ist nun „gespannt, was die Kampagne am Ende ergeben wird“. Klar stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es dem OB nicht lieber wäre, die Wette zu verlieren. „Das Schöne für mich als Wettpate ist: Egal, wie es am Ende ausgeht, die Stadt Dachau wird gewinnen“, so Hartmann, „entweder, wir bekommen den tollen Einsatz der Feuerwehr Dachau, oder wir haben über 22 neue Mitglieder. Am Ende gewinnen wir alle.“

Apropos Einsatz. Sollte die Feuerwehr es nicht schaffen, wird sie in Dachau kräftig aufräumen, sprich das alljährliche Ramadama übernehmen und die Stadt vom Unrat befreien. Im Gegenzug droht dem OB dreierlei: Entweder er muss in voller Feuerwehrmontur eine Stadtratssitzung leiten oder einen Tag in der Wachbereitschaft verbringen oder bei einer Übung der FFW aktiv mitmachen. Der jeweilige Gewinner darf die exakten Regeln bestimmen.

Den Grund, warum die Wehr frisches Personal benötigt, erklärte Florian Reiter, Vorstand des Feuerwehrvereins: „In zehn Minuten müssen wir an der Einsatzstelle sein“, so Reiter, das schreibe das Bayerische Feuerwehrgesetz so vor. Um dies sicherzustellen, habe die Wehr das System der Wachbereitschaft, bestehend aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften, gegründet. „Um nachhaltig sicherstellen zu können, dass dieses System funktioniert, brauchen wir ehrenamtliche Kräfte“, so Reiter.

Die FFW Dachau halte die Hilfsfrist „in mehr als 90 Prozent aller Fälle ein“, so der stellvertretende Kommandant Gerd Lobmeier. „Das ist ein sehr, sehr guter Wert.“ Im Alarmfall sei es so, dass zunächst sechs Kräfte ausrückten. Doch oft müssten weitere Leute nachrücken. Diese Art der Bereitschaft müsse die Wehr rund um die Uhr aufrechterhalten, so Lobmeier. Daher brauche es insgesamt mehr Personal.

Laut Kommandant Thomas Hüller hat die Wehr seit Jahren konstant 130 aktive Mitglieder. Sechs bis acht Erwachsene kommen im Schnitt jährlich dazu. Das sei gut, nur: „Die Belastung des Einzelnen wird immer größer.“ Bei der Jugend seien es zwölf bis 14, wobei viele Nachwuchskräfte wieder „wegbrechen“, so Hüller, weil sie wegziehen oder wegen Lehre, Studium oder Familiengründung keine Zeit mehr hätten.

Um ihren Teil der Wette zu erfüllen, wird die Feuerwehr im Laufe des Jahres viel unternehmen. Was genau, verriet Philipp Paulus, Geschäftsführer der Marketing-Agentur Weimer & Paulus, der das Online-Treffen moderierte: „Es werden Flyer und Plakate in der Stadt verteilt“, so Paulus. „Wenn möglich wird ein Video gedreht.“ Und die sozialen Medien sollen dazu genutzt werden, die Kampagne bekannt zu machen.

„Weiter wird die Feuerwehr auf Veranstaltungen präsent sein, auf eigenen und welchen, die in der Stadt passieren“, so Paulus. Schließlich solle die Wehr „Kooperationen eingehen und mit Vereinen zusammenarbeiten“, so der Moderator. „Die Leute sollen sich mit der Feuerwehr beschäftigen und darüber nachdenken, wäre das was für mich. Die Feuerwehr soll zu einer Herzensangelegenheit der Dachauerinnen und Dachauer werden.“

Was die Kosten der Kampagne angeht, kann die FFW auf die Unterstützung der Stadt zählen, die 30 000 Euro zuschießt. Doch dieses Geld „deckt bei Weitem nicht die gesamten Kosten ab“, so Vereinsvorstand Reiter, den Rest tragen die Feuerwehr und der Feuerwehrverein.

Schließlich wurde bei der Pressekonferenz noch die Frage gestellt, ob die Kampagne nicht auch ein Wettbewerb mit den Kollegen aus Karlsfeld sei. Wie berichtet, hatte die Feuerwehr dort äußerst erfolgreich Mitglieder geworben. In 18 Monaten schlossen sich 41 Frauen und Männer der Wehr an. „Dachau“, so Moderator Paulus, „denkt schon lange über eine Kampagne nach.“ Doch wegen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen 2019 sowie Corona habe das bislang noch nicht geklappt.

Feuerwehr Dachau hofft auf viele Neuzugänge

Wer bei der Feuerwehr mitmachen möchte, kann dies per E-Mail, WhattsApp oder Telefon mitteilen. Alle notwendigen Infos gibt es auf www.wette22.de. Auf dieser Webseite berichtet die Feuerwehr Dachau regelmäßig über den Stand der Kampagne.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.