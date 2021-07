Widerstand gegen Hochwasserschutz

Von Stefanie Zipfer schließen

Gegen die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen an der Amper regt sich Widerstand. 124 Bürger, vor deren Siedlung unter Umständen ein massiver Damm gebaut wird, haben nun einen offenen Brief an Oberbürgermeister und Stadtrat geschickt. Sie beklagen, zu wenig in die Planungen einbezogen zu werden.

Dachau – Dass der Staat seine Bürger so gut wie möglich vor Hochwasser schützen soll, ist gesetzlich verankert. Einheitlich schreiben die Regelungen Schutz gegen 100-jährliche Hochwasserereignisse vor.

Insofern ist das, was das Wasserwirtschaftsamt München derzeit in und um Dachau an zusätzlichem Hochwasserschutz untersucht und plant, keine freiwillige Aktion. Die Stadt kann in der Untersuchungs- und Planungsphase zwar noch nicht mitentscheiden, muss aber – gemeinsam mit dem Freistaat – die Kosten für die Maßnahmen schultern.

Aufgrund dieser Konstellation wurde der Stadtrat in den vergangenen Monaten auch immer nur über den Sachstand der Planungen in Kenntnis gesetzt, zuletzt im Mai. Dennoch berichteten die Dachauer Nachrichten über den Vorgang – und fanden vor allem in der Holzgartensiedlung interessierte Leser.

Drei Varianten verfolgt das Amt derzeit nämlich. Variante A sieht einen Deich am Holzgarten vor, die Kosten dafür werden mit rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Variante 2a umfasst einen Deich im Lus, für rund 912 000 Euro. Variante 2b sieht einen Deich vor dem Gasthaus Alte Liebe vor, hierfür müssten rund 1,4 Millionen Euro investiert werden.

Die Anwohner der Holzgartensiedlung schreckte dabei vor allem die Aussicht auf einen über drei Meter hohen Damm ab, für dessen Befestigung im Untergrund Spundwände verlegt werden müssten. Zudem bezweifeln sie, dass der für die Umsetzung dieser Variante wichtige Ascherbach belastbar genug für ein Hochwasser sei. „Aus unserer Sicht ist diese Variante sowohl aus sachlichen, naturschutzrechtlichen, als auch wirtschaftlichen Gründen auszuschließen“, fassen es die Anwohner zusammen.

Das Problem: Bislang stießen sie mit dieser Meinung auf taube, oder wie sie beklagen, desinteressierte Ohren. So hätten sie für die Bürgerversammlung, die vor knapp drei Wochen in digitaler Form stattfand (wir berichteten), eine Reihe von Fragen eingereicht. Oberbürgermeister Florian Hartmann habe diese aber abgetan mit den Worten, dass die Planungen ohnehin noch Jahre dauern würden und er ganz abgesehen davon froh sei, dass die Stadt für den Bau des Hochwasserschutzes nicht zuständig sei.

Über diese Haltung „erstaunt und enttäuscht“ taten sich die Anwohner daher nun zusammen und gründeten – unter Federführung von Dr. Yvonne Schneider sowie Dr. Jürgen und Dr. Christina Epple – die Initiative „Hochwasserschutz Ascherbach“. Erste Amtshandlung: ein offener Brief an den OB sowie die Stadträte, unterzeichnet von 124 Anwohnern. Ihre wichtigste Forderung dabei lautet: „Als unmittelbar betroffene Bürger wollen wir bereits in einem frühen Planungsstadium informiert und einbezogen werden!“

Immerhin: Auf den Brief reagierte Hartmann. In einer Pressemittelung kündigte er an, „selbstverständlich“ und „wie bei anderen bedeutenden Projekten in unserer Stadt“ den „frühzeitigen Dialog“ mit den Bürgern zu suchen sowie „ehrlich und transparent zu kommunizieren“. Ein erster Schritt hierzu sei, dass „zeitnah“ eine Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden soll, an der auch die Planer des Wasserwirtschaftsamtes teilnehmen. Grundsätzlich, verspricht der OB, würden die Argumente der Anwohner gehört: Sie seien sein „Hauptentscheidungskriterium“. Eine Infoveranstaltung in dieser frühen Projektphase berge allerdings auch die Gefahr, „dass wir nicht alle Fragen beantworten können“.

Beim Wasserwirtschaftsamt würde man sich ebenfalls lieber noch etwas Zeit lassen. So werde die sogenannte Vorentwurfsphase, die laut stellvertretendem Amtsleiter Stefan Homilius „einer objektiven und einheitlichen Bewertungsmethode“ unterliegt, nicht vor dem Herbst abgeschlossen, danach erst werde die Festlegung auf eine der drei Varianten erfolgen. Wohlgemerkt: Die Entscheidung, welche Variante das Rennen macht, trifft allein der Stadtrat, und zwar unabhängig vom Wasserwirtschaftsamt.

Der weitere Zeitplan sieht dann vor, dass für die ausgewählte Maßnahme eine Entwurfsplanung ausgearbeitet und die Genehmigungsunterlagen für das notwendige Planfeststellungsverfahren erstellt würden. Dieses soll, so Homilius, „zirka Mitte 2022“ starten – inklusive einer Öffentlichkeitsbeteiligung. Und „frühestens ab Mitte 2023“ könnte es dann tatsächlich losgehen mit den Bauarbeiten.

Auch wenn dies noch eine ziemlich lange Zeitspanne ist, lässt Homilius aber schon heute durchblicken, dass er die Argumente der Anwohner der Holzgartensiedlung nicht teilt. Denn: Natürlich sei die Variante A die teuerste, gleichzeitig aber stelle sie den „naturschutzfachlich geringsten Eingriff“ in die Umwelt dar. Die Alternativvarianten befänden sich nämlich alle in EU-rechtlich geschützten Gebieten – und dort Deiche oder Dämme zu bauen, sei nur „unter strengen Voraussetzungen zugelassen“.