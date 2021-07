Wie ist das Kinoverhalten der Dachauer?

Cinema-Betreiberin Nicole Lutz startet mit fünf Filmen nach dem Lockdown

Dachau – Endlich wieder Kino! Gestern öffnete Cinema-Betreiberin Nicole Lutz erstmals in diesem Jahr nach dem Corona-Lockdown die Kino-Säle für die Besucher. Am Platz darf die Maske abgenommen und Popcorn gegessen werden. In einem kurzen Interview macht Nicole Lutz mit einigen Filmempfehlungen Lust auf Kino.

Frau Lutz, endlich geht’s wieder los mit Kino! Was erwartet die Besucher im Cinema?

Nicole Lutz: Die Besucher erwartet erstmal ein noch etwas abgespecktes Eröffnungsprogramm. Wir starten mit nur fünf Filmen, da wir zum einen erst mal testen wollen, wie das Kinoverhalten der Dachauer nach der langen Zeit ist, und zum anderen haben wir nach der langen Schließungszeit nicht mehr alle Mitarbeiter zur Verfügung und müssen erst wieder neue einlernen.

Welche Filme würden Sie empfehlen, beziehungsweise wird es in den nächsten Wochen auch besondere Blockbuster geben?

Filmempfehlungen sind für Familien ganz klar „Peter Hase 2“ und „100% Wolf“. Ab 8. Juli starten dann auch „Die Croods – Alles auf Anfang“. Wer es lieber spannend mag, dem würde ich „A Quiet Place 2“ empfehlen. Für Action-Fans startet „Nobody“ von den „John Wick“-Machern. Das nächste Highlight wird „Fast and Furious 9“ am 15. Juli sein. Für echte Fans gibt es auch schon eine Preview am 14. Juli. Worauf wir alle schon lange warten, ist „Kaiserschmarrndrama“ am 5. August.

Sie hatten nun knapp acht Monate geschlossen. Wie haben Sie diese Zeit überstanden, ohne den Mut zu verlieren?

Die acht Monate waren eine sehr lange Zeit für uns. Einerseits war es toll, so viel Zeit für die Familie zu haben und auch an Weihnachten mal zu Hause zu sein, aber da wir nie wussten, wann genau wir wieder öffnen dürfen, war es eine sehr unsichere Zeit für uns. Wir sind aber sehr optimistisch und geben so schnell nicht auf!