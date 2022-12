Friedensbotschaft zum Jahresende: Fraktionssprecher ziehen Bilanz

Von: Thomas Zimmerly

Friedenstaube in den Nationalfarben der Ukraine an einer Hauswand © IMAGO/Müller-Stauffenberg

In der Weihnachtssitzung des Dachauer Kreistags haben Landrat Stefan Löwl sowie die einzelnen Fraktionssprecher traditionell die Gelegenheit genutzt, ihre Gedanken zum bald ablaufenden Jahr, aber auch ihre Wünsche und Hoffnungen für die kommende Zeit preiszugeben. Natürlich fielen oft die im Jahr 2022 unvermeidlichen Worte Krise und Krieg, aber auch die Worte Hoffnung und Zuversicht. Und einer sandte eine Friedensbotschaft aus.

Dachau – So lauteten die Ausführungen der Fraktionssprecher zum Jahr 2022 zusammengefasst:

Landrat Stefan Löwl

Eindringliche Worte richtete Landrat Stefan Löwl ans Plenum. „Das Landratsamt ist auch als Krisenbehörde zu sehen“, so Löwl, der „von sich überlappenden Krisen“ sprach. Diese „treffen auf eine hohe Erwartungshaltung in der Bevölkerung. Er sprach von einer „Vollkaskomentalität“, die es zu befriedigen gelte, „die wir aber nicht mehr befriedigen können, weil uns die Menschen und das Geld ausgehen“. Um zu zeigen, wie angespannt die personelle Lage ist, nannte er Zahlen. Im vergangenen Jahr sind im Landratsamt über 30 000 Überstunden angefallen sowie 7292 nicht genommene Urlaubstage.

Stephanie Burgmaier (CSU)

Seit dieser Wahlperiode sei nur eines konstant gewesen, so CSU-Sprecherin Stephanie Burgmaier: die Anomalität. Endlich habe der Kreis von Corona „ein bissl durchschnaufen können“, da sei der Krieg mitten in Europa ausgebrochen. Aber es habe im Dachauer Land eine „Welle der Solidarisierung“ mit der ukrainischen Bevölkerung gegeben. „Der Landkreis zeigte Herz und Weltoffenheit“, so die CSU-Co-Fraktionsvorsitzende. Die Leute „öffneten die Türen für wildfremde Menschen und geben ihnen ein Zuhause auf Zeit“.

Die herrschenden Krisen würden auch die öffentliche Hand treffen. „Und so fragt sich die eine oder andere Kommune im Landkreis, wie soll ich das alles bezahlen?“ Doch anstatt deswegen zu jammern, sollten „wir doch wenigstens hier ein wenig Zuversicht ausstrahlen“, so Burgmaier in Richtung ihrer Kollegen.

Marese Hoffmann (Grüne)

Laut Grünen-Co-Fraktionschefin Marese Hoffmann „brauchen wir nicht nur Klimaanpassungsstrategien im Landkreis, sondern vor allem den politischen Willen, lokal die Ziele des Weltklimagipfels von Paris umzusetzen“. Egal ob Windkraft, Photovoltaik, Wasserstoff, Geothermie samt deren Infrastruktur und der Speicherung der gewonnenen Energie, „Projekte dieser Größenordnung können Landkreis und Gemeinden nur gemeinsam abgestimmt stemmen“.

Auch auf die steigende Zahl an Geflüchteten ging sie ein und sagte, „die Busse stehen jetzt wieder vor dem Landratsamt“. Gleichzeitig stellte sie die Frage: „Können sie mir sagen, wie wir das leisten sollen?“ Es brauche nun einen Sozialplan und man müsse nach Lösungen suchen, die „ausgewogen und gerecht sind“.

Michael Reindl (Freie Wähler Landkreis)

„Wir stehen im Landkreis vor großen Herausforderungen“, meinte FW-Sprecher Michael Reindl, der auf den Etat des Kreises für 2023 schielte. „Ich hoffe, dass wir einen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen“, so Reindl zum Etat, der im März verabschiedet werden soll.

Harald Dirlenbach (SPD)

Die Finanzsituation war auch in der Rede von SPD-Sprecher Harald Dirlenbach Thema. Die These, „wir hätten in guten Zeiten sparen sollen, ist populistisch, weil wir die anstehenden Aufgaben durch eine andere Haushaltsführung in dieser Höhe nicht hereinsparen hätten können“. Der Landkreis sei attraktiv gemacht worden durch freiwillige Angebote, die der Kreistag aber überprüfen müsse – unter der Prämisse: Können wir uns das noch leisten? Auch im Fokus: der anstehende Stellenaufbau im Landratsamt. „Wir müssen evaluieren, ob nicht in anderen Bereichen Stellen eingespart werden können“, so Dirlenbach.

Michael Stauch (AfD)

AfD-Sprecher Michael Stauch dankte Landrat Stefan Löwl für dessen seinen Einsatz für das 49-Euro-Ticket. „Das Motto für die nächsten Jahre sollte lauten: Unser Dachau zuerst“, so Stauch.

Peter Heller (Bündnis für Dachau)

„Wir müssen über Frieden sprechen“, sagte Peter Heller, Sprecher der Ausschussgemeinschaft Bündnis, ÖDP und Die Linke/Die Partei. Es bedürfe dauerhafter Anstrengungen, „die aus den Kriegsgebieten Geflüchteten dauerhaft bei uns aufzunehmen. Dies gilt aber auch für die Geflüchteten aus Afrika und Asien. Sie sollten hier in Frieden aufgenommen werden, denn Menschenwürde ist unteilbar“. Dies würde dem Frieden in unserer Gesellschaft dienen, in der es an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften mangele, so Heller, was „erwiesenermaßen nur durch die stetige Einwanderung Hunderttausender im Jahr behoben werden kann“. Am Ende erinnerte Heller noch an die im Juli nach Nigeria abgeschobene Familie Esiovwa mit ihren drei Kindern (wir berichteten ausführlich). Seine Fraktion wünsche sich, dass sie „wieder in den Landkreis zurückkehren kann“, so Heller.