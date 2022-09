Wieder deutlich mehr Coronafälle im Landkreis Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Symbolbild: Zwei positive COVID-19 Antigen-Tests. © Lobeca, Felix Schlikis via IMAGO

Vermutlich aufgrund des Schulstarts, aber auch wegen des nahen Oktoberfests in München steigen die Coronazahlen im Landkreis Dachau.

Demnach lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Coronafälle pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage, im Landkreis Dachau am 19. September noch bei 259,2. Seitdem stieg der Wert jedoch rasant an: Am 20. September lag er bereits bei 272,1, am 21. September bei 323,6. Am Wochenende nun übersprang die Inzidenz wieder die 400er-Grenze: Mit 201 gemeldeten neuen Coronainfektionen am gestrigen Montag beträgt die Inzidenz nun 401,4. Landratsamtssprecherin Sina Török betont zwar, „keine Informationen darüber zu haben, wo genau die Menschen sich angesteckt haben“. Fest stehe aber: „Die Zahlen gehen wieder nach oben.“

Situation am Helios Amper-Klinikum noch entspannt

Immerhin: Auf die Situation am Helios Amper-Klinikum hat sich der Anstieg noch nicht ausgewirkt, wie Sprecher Marten Deseyve auf Nachfrage mitteilt. „Derzeit betreuen wir im Helios Amper-Klinikum Dachau 17 Patienten mit Covid-19, davon drei intensivmedizinisch“, so Deseyve. Eine Entwicklung nach oben sei im Krankenhaus dabei nicht festzustellen: „Die Zahl der behandelten Patienten mit Covid-19 unterliegt tageweise Schwankungen, bewegt sich aber nach wie vor auf einem niedrigen Niveau.“

