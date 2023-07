Wieder ein Eigengewächs: Ulrich Zeiler ist neues Vorstandsmitglied bei der VR-Bank

Der neuer Bankvorstand Ulrich Zeiler (Zweiter von rechts) mit den Vorstandskollegen Klaus Berger, Johann Schöpfel (von links) und Thomas Höbel (rechts) sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Günter Wörl (Mitte). Thomas Höbel hört Ende des Jahres auf, ein Trio folgt ihm © dn

Ulrich Zeiler wurde neues Mitglied im Vorstand der Volksbank-Raiffesienbank Dachau begrüßt.

Dachau – Im Kreis von Kollegen und Mitarbeitern ist Ulrich Zeiler nun als neues Mitglied im Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG willkommen geheißen worden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Wörl sagte: „Das ist ein neuer Meilenstein für unsere Bank!“ Wieder sei es gelungen, einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu entwickeln – „vom Auszubildenden zum Vorstand“, so Wörl. Diese Aufstiegsmöglichkeit sei eine wichtige Botschaft gerade an die junge Generation.

Wenn Vorstandssprecher Thomas Höbel Ende 2023 in den Ruhestand geht, trägt Ulrich Zeiler gemeinsam mit Johann Schöpfel und Klaus Berger die Verantwortung für die Bank. Nach einer sechsmonatigen Übergangsphase tritt er im Januar 2024 die Nachfolge als Vertriebsvorstand an.

Thomas Höbel charakterisierte seinen Nachfolger als einen Kollegen, der die Bank in- und auswendig kenne und im Personal- und Risikomanagement viel Erfahrung habe. „Bis heute bist Du wissbegierig und neugierig und weißt, wie wichtig es ist bodenständig zu bleiben. Das macht einen guten Vorstand aus“, richtete sich Höbel an seinen Nachfolger.

Ulrich Zeiler wurde 1972 in Dachau geboren. Nach dem Abitur am Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau absolvierte er den Wehrdienst und startete anschließend in der VR-Bank Dachau die Ausbildung zum Bankkaufmann. „Zielstrebig verfolgte er seine Karriere mit berufsbegleitendem Studium – erst zum Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Bankwirtschaft und anschließend zum Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Personalmanagement und Marketing“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Bank. Das Diplom zum diplomierten Bankbetriebswirt sowie eine Weiterbildung zum Systemischen Coach würden sein Qualifikationsprofil ergänzen. Seit 15 Jahren schon nehme er im erweiterten Führungskreis „prägenden Einfluss“ auf die Bank.

In Zeilers Zuständigkeit gehören auch die Geschäftsführung der bankeigenen Immobilien-Töchter VR Dachau Immobilien GmbH und VR Dachau Real Estate GmbH. „Die Herausforderungen bei Zinsentwicklung, Digitalisierung und Personalthemen werden nicht kleiner. Ich bin sicher, Sie werden die Geschicke der Bank in unserem Sinne weiterführen“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Wörl.

Ulrich Zeiler freute sich auf seine neue Aufgabe. Er sagte im Rahmen der kleinen Feierstunde: „Unsere Arbeit ist der Erfolg aller!“ Gleichzeitig versprach er, angesichts der vielen aktuellen Herausforderungen: „Die Dynamik ist hoch, ich werde mein Bestes geben!“