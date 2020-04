Dachauer Tafel versorgt im Notbetrieb 150 Personen

Nachdem sich sehr viele freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet hatten und verschiedene Lieferanten Lebensmittel brachten, konnte die Dachauer Tafel am vergangenen Samstag in einem Notbetrieb geöffnet werden.

Eingesetzt waren sieben Helfer aus dem Tafelteam sowie acht externe Personen, die mit anpackten.

Die Lebensmittel wurden vorab in Taschen verpackt und an die Kunden verteilt. Diese konnten sich telefonisch anmelden und kamen zu vorgegebenen Zeiten in die Tafel. Erschienen sind rund 80 Tafelkunden. Somit konnten etwa insgesamt 150 hilfsbedürftige Personen versorgt werden.

Hans Ramsteiner, der Leiter der Gemeinschaft Wohlfahrt und Sozialarbeit im BRK Dachau und stellvertretender Kreisvorsitzender, war mit dem gut organisierten Ablauf sehr zufrieden. Edda Drittenpreis, die Leiterin der Dachauer Tafel betonte: „Uns war es wichtig, unsere bedürftigen Mitbürger nicht im Stich zu lassen. Dank großartiger Unterstützung der Bevölkerung ist uns das gelungen.“

Wie die nächste Ausgabe im Notbetrieb erfolgt, wird bekannt gegeben. dn