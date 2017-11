Ein Koffer voller Hoffnung

Die Eröffnungsrede bei der Weltklimakonferenz in Bonn hält am heutigen Freitag Willi Kirchensteiner aus Markt Indersdorf. Er wird seinen Solar-Funktionskoffer vorstellen.

Willi Kirchensteiner aus Indersdorf eröffnet Weltklimakonferenz

Bis zu 25 000 Menschen werden vom Wochenende an zur Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Bonn erwartet. Einer davon: Willi Kirchensteiner aus Indersdorf. Der weit über den Landkreis hinaus bekannte Solarpionier wird am heutigen Freitag sogar die Eröffnungsrede der Konferenz halten!