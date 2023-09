Windenergie: „Endlich loslegen und nicht immer nur reden“

Frank Sommerfeld will für die FDP in den Landtag. © Privat

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Die Dachauer Nachrichten stellen die Direktkandidaten der Parteien in lockerer Reihenfolge vor. Heute: Dr. Frank Sommerfeld.

Der 57-jährige Orthopäde hat seit 18 Jahren eine eigene Praxis in Dachau. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Bei der FDP ist er seit 2016 und er engagiert sich im Kreistag.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Frank sommerfeld: Im Grunde sind mir drei Punkte besonders wichtig: 1. den Landtag zu verkleinern. Qualität vor Quantität. 2. die Probleme des demografischen Wandels nachhaltig lösen – hier geraten wir sonst irgendwann in enorme Schwierigkeiten – und 3. Wohlstand und Zukunftsperspektiven. Wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen und die Dinge zu tun, die WIRKLICH wichtig und dringend sind statt sich in Scheingefechten und auf Neben“kriegs“schauplätzen zu verlieren.

Die große soziale Frage dieser Zeit ist das Wohnen. In Zeiten von Wohnungsnot und steigender Mieten: Welche Lösungen schlagen Sie vor, um erschwinglichen Wohnraum zu fördern?

Unsere Region ist attraktiver Lebensraum und es gibt ein Spannungsfeld zwischen dem Bauboom und einem ressourcengerechten Umgang mit Boden und eingesetzten Materialien. Wohnen muss bezahlbar bleiben für die Menschen in unserer Region. Deshalb gilt es, Einheimischenmodelle weiter auszubauen und innovative Siedlungs- und Baukonzepte zu fördern. Auch genossenschaftliches Wohnen muss gefördert werden. Das Bauen sollte wieder günstiger werden – das könnte insbesondere dadurch erreicht werden, dass Anträge schneller bearbeitet werden und unsinnige Vorschriften abgeschafft bzw. vereinfacht werden. Wer baut, hat viel zu viel Bürokratiewahnsinn vor sich.

Im Landkreis Dachau gibt es bei der Windenergie erheblichen Aufholbedarf. Ist das Ziel des Landkreises, bis 2027 1,6 Prozent seiner Fläche für den Bau von Windkraftanlagen zu reservieren, realistisch?

Das wird alles nur realistisch, wenn wir endlich mal loslegen und nicht immer nur reden.

Viele Bürger scheinen das Vertrauen in den Staat und die Politik verloren zu haben. Was sind die Gründe? Und wie müsste die Politik sich ändern, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen?

Als Arzt kenne ich die Sorgen und Nöte der Menschen, die Tag für Tag zu mir kommen. Da muss ich immer wieder feststellen, dass es ein Gap gibt zwischen dem, was von der Politik als wichtig gesehen wird und was die Menschen für wirklich prioritär halten. Die Politik hat in den vergangenen Jahren zu oft an den Menschen und ihren Bedürfnissen vorbei regiert. Viele fühlen sich bevormundet und nicht ernst genommen. Es gilt, wieder näher am Bürger zu sein, in den Dialog zu gehen und die Freiheit zur Gestaltung des eigenen Lebens immer wieder aufs Neue verteidigen – zum Beispiel auch gegen eine ausufernde Bürokratie. Es werden einfach viel zu oft Dinge in den Fokus gerückt, die ein paar wenige betreffen, anstatt sich um den Großteil der Menschen zu kümmern.

Welche Pläne haben Sie, um die Wirtschaft in unserer Region anzukurbeln, die Ausbildung und Bindung von Fachkräften in unserer Region zu stärken?

Optimierung der Infrastruktur, weniger bürokratische Hindernisse, eine Prüfung von Gesetzen und Verordnungen auf ihre Auswirkungen auf Unternehmen und jeden Einzelnen. Wirtschaft und Wissenschaft müssen enger zusammengeführt werden und es sollte Anreize zur Selbstständigkeit und wirtschaftlichen Entwicklung geben. Mein Wunsch wäre ein Start-up-Hub für unseren Dachauer Raum, um innovative Ideen in unserer Nähe groß werden zu lassen.

Die Frage der Migration und wie sich dadurch das Leben und die Gesellschaft im Landkreis Dachau verändern könnten, beschäftigt derzeit viele Menschen. Sie auch?

Natürlich. Mich beschäftigt, was die Menschen beschäftigt. Schließlich sollte die Politik im Sinne der Menschen handeln, die hier leben. Bei der Migration gilt: Zuzug und Abwanderung sollten klar gefasst und geregelt sein. Es darf keine Überforderung geben. Gemeinden und Kreise müssen finanziell und operativ in der Lage sein, die Aufgaben überhaupt zu bewältigen. Hier müssen Bund und Länder zwingend unterstützen. Wer anschafft, muss auch zahlen und bei der Integration Unterstützung bereitstellen. Es kann nicht sein, dass alle Verantwortung abgegeben wird. Und eigentlich ist es schon ziemlich spät für diese Frage. Wir müssen irgendwie auf die Leute eingehen, die sich unsicher und überfremdet fühlen. Keiner soll seine kulturelle Identität verlieren. Erzwungenes Multi-Kulti ist sicherlich nicht zielführend. Es muss einen Dialog geben.

Immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Wie kann die Gesundheitsvorsorge noch gewährleistet werden – gerade im ländlichen Raum mit zu wenig Anbindung?

Es sollte eine attraktive Arbeitswelt gestaltet werden für Ärzte und deren Personal. Jeder Einwohner des Landkreises Dachau sollte die Möglichkeit haben, selbst den Arzt seiner Wahl erreichen zu können und auch dort angenommen zu werden (ComunoMed). Eine bedarfs- und patientengerechte stationäre Behandlung sollte im Landkreis gewährt werden. Ärzte sollten in flexiblen und zukunftsorientierten Arbeitsgemeinschaften und Strukturen für die Patienten da sein und mit Spaß an der Arbeit engagiert sein. Wir sollten darauf achten, dass die Ärzte, die wir ausbilden auch zu 100 Prozent beim Patienten ankommen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Seit 18 Jahren bin ich als Arzt mit meiner Praxis in Dachau. In dieser Stadt bin ich mit meiner Frau und unseren drei Kindern zuhause. Dachau ist mein Lebensmittelpunkt, meine Heimat. Wenn ich nicht gerade in der Praxis für meine Patienten da bin oder Zeit mit meiner Familie verbringe, liebe ich es, in der Natur zu sein. Umwelt und Landwirtschaft sind Themen, die mich nachhaltig begeistern. Denn: Wäre ich nicht Arzt geworden, wäre ich heute vermutlich Landwirt. Außerdem interessiere ich mich sehr für Innovation und Technik und beschäftige mich in meiner Freizeit gerne damit, was Start-Ups an neuen Ideen auf den Markt bringen, um unser Leben positiv zu verändern. Ich liebe es, Dinge zu bauen und zu konstruieren. Ich bin einfach ein Tüftler und Bastler.