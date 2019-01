Für Eis und Schnee gerüstet

Viele Tonnen Streusalz warten in den Bauhöfen von Stadt und Landkreis Dachau darauf, auf den verschneiten und vereisten Straße ausgebracht zu werden.

Landkreis – Weihnachten und Jahreswechsel waren grün, doch jetzt ist er da: der Schnee und damit der bei vielen Menschen heiß ersehnte Wintereinbruch. Laut dem deutschen Wetterdienst kommt es am Wochenende in der Alpenregion und -vorland zu heftigem Schneefall. Es werden sich aber nicht alle freuen. Allen voran Autofahrer. Und um den Gefahren im Straßenverkehr entgegenzuwirken, haben sich der Dachauer und der Bauhof des Landkreises bestens präpariert.

Das Räumkommando der Stadt war am Freitag ab 4 Uhr morgens bis 20.30 Uhr in zwei Schichten im Einsatz. Ab 20.30 Uhr wurde noch eine externe Firma beauftragt, die bis circa 23.30 Uhr alle Buslinien und -haltestellen freimachte. Am Wochenende räumt in der Früh ebenfalls ein auswärtiges Unternehmen. Der Winterdienst für den Rest des Tages sei natürlich sichergestellt, wie Ariane Jungwirth, Leiterin der Stadtplanung betont.

Für den Bauhof des Landkreises fahren vier Fahrzeuge im Zwei-Schicht-System, die noch von zwei Fremdfahrern unterstützt werden. Laut Torsten Kohlmann, Sachgebietsleiter für den Bauhof im Landkreis, seien ab 2.30 Uhr vorab Mitarbeiter auf den Straßen unterwegs, die Gefahrenstellen beobachten, um dann den Winterdienst in kritischen Situationen zu informieren.

Wie viel Streumittel die Stadt benötigt, erklärt Jungwirth: „Es werden in der Früh im Stadtgebiet insgesamt 50 Tonnen Salz und 15 Tonnen Sole und abends 35 Tonnen Salz und 10 Tonnen Sole auf die Straßen gestreut.“ Der Durchschnitt liege pro Quadratmeter bei fünf Gramm und variiere je nach Bedarf. Im Landkreis ist das Salzlager ebenfalls gut gefüllt. „In unseren Lagern befinden sich insgesamt 1000 Tonnen Salz“, sagt Kohlmann.

Laut der Internetseite der Stadt muss sich allerdings jeder Grundstücksbesitzer selber um die Freihaltung des angeschlossenen Gehweges kümmern. Dabei sei jedoch zu beachten, dass keine ätzenden Mittel wie Streusalz zur Beseitigung des Eises benutzt werden dürfen. Die Maßnahmen müssen so oft wiederholt werden, sodass keine Gefahr für Leben und Gesundheit ausgeht. Wer sich nicht daran hält, wird bei Unfällen haftbar gemacht.

Weitere Infos zur Räumpflicht gibt es auf der Internetseite der Stadt, www.dachau.de,unter der Rubrik Räum und Streupflicht.

ly