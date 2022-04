„Wir bedauern diese Entwicklung“: Stadtwerke Dachau erhöhen Strom- und Gaspreise

Die Gasdruckregelanlage der Stadtwerke in der Schleißheimer Straße in Dachau.

Hohe Energiepreise auf dem Weltmarkt machen auch den Dachauer Stadtwerken zu schaffen

Was viele befürchtet haben, jetzt ist es offiziell: Stadtwerke Dachau erhöhen Strom- und Gaspreise.

Dachau – Die seit Monaten hohen Energiepreise auf dem Weltmarkt machen auch den Dachauer Stadtwerken zu schaffen. „Allein der Großhandelspreis für Strom hat sich zeitweise mehr als verdreifacht“, erklärt Vertriebsleiter Christian Diecke in einer gestern verschickten Pressemitteilung. Und eine Entspannung, befürchtet Diecke, „ist nicht in Sicht“.

Grundsätzlich, so hatte das Unternehmen auch schon vor wenigen Wochen gegenüber der Heimatzeitung betont, verfolgen die Stadtwerke eine langfristige Beschaffungspolitik und kaufen den größten Teil der Energie für zukünftige Jahre stückchenweise ein. Allerdings hatte auch der städtische Versorger zum Teil die Preisexplosionen an den Großhandelsmärkten mitnehmen und deshalb jetzt die Preise erhöhen müssen. „Wir bedauern diese Entwicklung, können unseren Kunden aber versichern, dass unsere Preise im Wettbewerbsvergleich auch weiterhin günstig sind“, so Christian Diecke.

Im Netzgebiet der Stadtwerke steigt der Strompreis damit zum 1. Juni im Privatkundentarif „Best-Strom D“ von 31,18 Cent pro Kilowattstunde (kWh) auf 39,73 Cent pro kWh, der Grundpreis bleibt unverändert. Am 1. Juli wird die staatliche Umlage für den Ausbau der Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) vom Gesetzgeber aller Voraussicht nach von 4,43 Cent pro kWh auf 0,00 Cent gesenkt. „Diese Preissenkung geben die Stadtwerke selbstverständlich in vollem Umfang an ihre Kunden weiter“, betont Diecke. Der Strompreis sinkt im Tarif „BestStrom D“ in der Folge auf 35,31 Cent pro kWh.

Und auch beim Erdgas wird es jetzt offiziell. Der Versorger muss die Preise nach Dieckes Worten „in Kürze anpassen“, voraussichtlich zum 1. Juli. Diese Nachricht kommt allerdings wenig überraschend: Stadtwerke-Chef Robert Haimerl hatte diesen Schritt zu Beginn dieses Monats angesichts des Ukrainekriegs, den er für die „sicher größte energiewirtschaftliche Herausforderung der letzten Jahrzehnte“ hielt, angekündigt. Der Krieg in der Ukraine zeige „sehr deutlich auf, dass unser Wirtschaftssystem von erheblichen Abhängigkeiten, insbesondere beim Erdgas, geprägt ist“. Der bisherige Ansatz der deutschen Politik, diese Abhängigkeit in Kauf zu nehmen, um dafür Erdgas günstig beziehen zu können, sei „fundamental gescheitert“, so Haimerl damals.

Über die neuen Preise informieren die Stadtwerke ihre Kunden schriftlich. Fragen beantwortet auch der Kundenservice telefonisch unter 0 81 31/70 09 68, per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-dachau.de sowie persönlich in den Kundenservicebüros in Dachau und Markt Indersdorf.

Tipps zum Energiesparen

Die günstigste und umweltfreundlichste Energie ist laut Auskunft der Stadtwerke-Experten „die, die nicht verbraucht wird“. Wer daher Tipps zum Energiesparen sucht, findet diese unter www.stadtwerke-dachau.de/service/energieberatung.