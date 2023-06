„Wir retten Leben, wer rettet uns?“ Apotheker demonstrieren lautstark am Dachauer Rathausplatz

Trillerpfeifen und Plakate: Rund 100 Apotheker demonstrierten am Mittwoch lautstark auf dem Dachauer Rathausplatz, die meisten in ihren weißen Arbeitskitteln.

Protesttag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

Von Frederic Rist schließen

Gestern fand der bundesweite Protesttag der Apotheken statt. Auf dem Dachauer Rathausplatz versammelten sich deshalb Apotheker aus der ganzen Region, um lautstark auf die aktuellen Missstände in ihrer Branche aufmerksam zu machen.

Dachau – Wer am gestrigen Mittwoch durch die Dachauer Altstadt spazierte, mag sich gewundert haben. Von Verdi-Demonstrationen ist man ja gewohnt, dass eine große Menschenmenge mit selbst gebastelten Schildern, Trillerpfeifen und lautstarken Rufen auf die Missstände ihrer Branche aufmerksam macht. Dass Apotheker auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, ist dann doch ungewöhnlich. Zwischen 10 und 13 Uhr versammelten sich gestern schräg gegenüber des Widerstandsplatzes rund 100 Apotheker aus dem ganzen Landkreis, um am Protesttag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) teilzunehmen.

Apotheker aus dem Landkreis Dachau demonstrieren: Sie wollen faire Bezahlung und weniger Bürokratie

Ihre Botschaft war dabei nicht zu überhören: Sie fordern eine faire Bezahlung, wirksame Maßnahmen gegen den Arzneimittelmangel und weniger bürokratische Hindernisse. Immer wieder hallt der Ruf „Wir retten Leben, wer rettet uns?“ über den Rathausplatz in Dachau.

Zu den Demonstranten gehört auch Armin Rohbeck, Inhaber der Adler-Apotheke in Röhrmoos und der St. Michaels-Apotheke in Schwabhausen. Auch er klagt über die aktuelle Situation: „Natürlich haben auch wir Apotheker mit den steigenden Kosten zu kämpfen. Energie, Löhne, Miete – alles ist teurer geworden. Aber das Schlimmste ist der enorme bürokratische Aufwand, der uns seit einigen Jahren zu schaffen macht“. Die umfangreichen Dokumentationspflichten und komplexen Leistungsabrechnungen bereiten vielen Apothekern Probleme und führen zunehmend zu finanziellen Einbußen. „Es würde uns schon helfen, wenn diese Prozesse vereinfacht würden, damit wir die Rückforderungen der Krankenkassen minimieren können“, erklärt Rohbeck. Denn allzu große Hoffnungen, dass die Politik der Erhöhung des Arzneimittelhonorars von 8,35 auf 12 Euro zustimmt, hat er nicht.

+ „Das Schlimmste ist der enorme bürokratische Aufwand“, sagt Apotheker Armin Rohbeck (links). PTA Ulrike Jocham (rechts) kann dies bestätigen. © fr

Teilnehmer kamen auch aus München zur Dachauer Demonstration

Aber auch über die Landkreisgrenzen hinaus beteiligten sich die Apotheker an der Protestaktion in Dachau. Etwa die Münchnerin Verena Roth, Inhaberin der Moosacher-Apotheke. Sie ist sich sicher: „So kann es nicht weitergehen!“ Denn immer mehr Apotheken müssten schließen – allein in Deutschland mache im Schnitt alle 27 Stunden eine Apotheke dicht. Diese Auswirkungen bekämen vor allem die Menschen auf dem Land zu spüren. Denn die Wege zur nächsten Filiale würden immer länger. Das könne gerade für ältere Menschen ohne Auto oder ohne Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zum Problem werden.

Passanten können Forderungen der Apotheker nachvollziehen

Dazu hat auch Passantin Rosi Meier aus Dachau eine klare Meinung: „Natürlich müssen sie protestieren. Schließlich sind die Apotheken für die Arzneimittelversorgung zuständig. Niemand fährt gerne durch den halben Landkreis, nur um seine Medikamente zu bekommen. Es ist wichtig, dass sie auf die Straße gehen, um zu verhindern, dass auch hier im Landkreis Apotheken schließen müssen.“ Viele Passanten teilen diese Meinung und sind sich einig, dass die Apotheken auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen müssen.

Kaum mehr Interesse am Beruf des PTA

Aber auch der Personalmangel könnte die Situation in Zukunft noch verschärfen. „Früher hatte ich alle paar Wochen interessierte Schüler für ein Praktikum in meiner Apotheke“, erzählt Verena Roth. Doch heute interessieren sich kaum noch Schüler für den Beruf des Pharmazeutisch-Technischen Assistenten (PTA). Zu unattraktiv sei die Bezahlung, vor allem bei der Aussicht auf eine Sechs-Tage-Woche.

Zumindest bei den Passanten kamen die Sorgen der demonstrierenden Apotheker gestern an: Es entwickelten sich viele lebhafte Gespräche rund ums Rathaus.