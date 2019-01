Inthronisation der neuen Prinzenpaare der Faschingsgesellschaft Dachau

Dachau steht unter neuer Regentschaft. Die Faschingsgesellschaft hat ihre neuen Prinzenpaare vorgestellt.

Dachau – Die närrische Zeit in Dachau kann beginnen: Ab sofort regieren die Narren, oder um OB Florian Hartmann bei der Schlüsselübergabe an das neue Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Dachau zu zitieren: „Wir sind alle Narren“. Er gebe gerne den Schlüssel ab, so der Rathauschef, schon in Anbetracht des in den Stadtfarben gekleideten Prinzen Manuel I, der mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Carolyn I. für die Saison 2018/2019 nun das Zepter in der Hand hält.

Hofmarschall Erik Kunert bedankte sich speziell bei der Stadt Dachau für die großzügige Unterstützung: Auch wenn im Thoma-Haus die Umbauarbeiten noch nicht komplett abgeschlossen seien, die tolle Dekoration im Saal überdecke vorhandene technische Mängel.

Doch vor der Inthronisation des neuen Prinzenpaars sowie des Kinderprinzenpaars Paul I. und Jasmin I. wurden die Majestäten der abgelaufenen Saison, Kilian I. und Carina I. sowie Benni I. und Lara I., mit viel Applaus verabschiedet und verließen das Parkett – wie könnte es anders sein – mit einem Walzer.

Perfekter Prinzenwalzer zum Auftakt

+ Perfekt aufs Parkett gebracht: Kinderpaar Paul I. und Jasmin I. beim Walzer. © ink

Vor den nun regierenden Hoheiten liegt eine aufregende Saison mit vielen Auftritten, auf die sie sich wochenlang akribisch vorbereitet haben. Schließlich soll der Prinzenwalzer perfekt aufs Parkett gelegt werden. Und das gelang beiden Paaren schon bei der Inthronisation prächtig.

Mit ihrer Tanzkunst begeisterten ebenso die Jugendgarde, die entzückenden neun neuen Minis und die fesche Tanzgarde mit ihren jeweiligen fetzigen Showeinlagen. „Bis zur Galaxy und noch viel weiter“ war ein bejubelter Programmteil – und das „völlig losgelöst“.

Zuvor hatten die beiden Vorstandsdamen der Faschingsgesellschaft Michaela Zachmann und Mirjam Meier charmant und schlagfertig die rund 300 Ballgäste im Ludwig-Thoma-Haus begrüßt. Dabei freuten sie sich nicht nur über ein volles Haus, sondern auch über die Anwesenheit von Altlandrat und Ehrenmitglied Hansjörg Christmann mit Gattin.

Die Jugendgarde lässt es sich gut gehen

+ Limo vom Landrat: Stefan Löwl spendierte den Minis der Dachauer Faschingsgesellschaft kühle Getränke. © ink

Gefragt war Landrat Stefan Löwl, der, von den Damen aufgefordert, die Jugendgarde und Minis zur Belohnung gleich einmal zu einer Limo an die Bar einladen durfte.

Zur guten Stimmung auf dem Parkett trug die Band Chikeria mit schwungvollen Tanzrhythmen bei, vom Walzer über Oldies bis zum Rock’n’Roll. Und weil ohne Ordensverleihung bei einer Faschingsgesellschaft gar nichts geht, wurden abschließend die Ehrensenatoren noch einmal in den Vordergrund gerückt.

Ingrid Koch