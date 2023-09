Kult23 startet nächste Woche: „Wir sind etwas Besonderes!“

Jetzt wird aufgebaut: Anette Hager (l.) und Sabine Seeholzer gehören zu den Helfern, die das große Zelt für das Kult23 auf der Ludwig-Thoma-Wiese aufbauen. © habschied

Das Festival Kult23 startet am Mittwoch, 13. September, auf der Thoma-Wiese . Ehrenamtliche Helfer werden noch immer gesucht.

Dachau – Der Endspurt für die Vorbereitungen für das Kulturfestival „Kult23“ ist bereits in vollem Gange. Alle sind „sehr aktiv und beschäftigt, der ganz normale Wahnsinn“, sagt Sabine Seehofer vom Organisationsteam und lacht. In ein paar Tagen ist es so weit, das bunte Festival steigt vom Mittwoch, 13. bis Sonntag, 17. September, auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau. Der anfangs schleppende Ticketverkauf „zieht an, doch es sind trotzdem von 600 verfügbaren Karten erst 400 verkauft“, so Seeholzer.

An den fünf Veranstaltungstagen wird es ein buntes Programm mit Dachauer Bands geben. Diese präsentieren Ska, Blues, Reggae, Dub, Hip-Hop, Elektro, Brass, Balkan, Irish Folk, Rock und vieles mehr. „Wir bieten ungewöhnliche Musik und ungewöhnliche Kultur, wird sind etwas ganz Besonderes. Wir hoffen, dass die Dachauer sich auch gerne von den kleinen Bands überraschen lassen wollen“, sagt Seehofer. Sie wünscht sich natürlich, dass die letzten 200 Tickets noch Abnehmer finden.

Breites, kostenlosesAngebot, Spenden gern gesehen

Zusätzlich zu dem Musikprogramm bietet Kult23 ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm mit Workshops und Mitmachaktionen an. „Da machen wir uns selber Konkurrenz“, sagt Sabine Seehofer, denn um Kult23 zu einem entspannten Familienfest für mehrere Generationen zu machen, haben sich die Veranstalter gegen Eintritt und somit gegen eine Umzäunung des Geländes entschieden. Es gibt also viele kostenlose Angebote. „Damit wir aber weiterhin solche Konzepte umsetzten können, sind wir auch auf Spenden und die Ticketverkäufe angewiesen“, betont Seehofer. Bisher wird das Kult23 mit einem Team aus 150 Helfern, Sponsoren und Vereinen ermöglicht. Zudem beteiligen sich ein Dutzend Organisationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten am diesjährigen Kult-Festival, wie die Vereine Jetzt und Kurzschluss, Echo, Musik-Theater-Kinder, Outer Circle, der Kreisjugendring, der Freiraum, die Theatertage Dachau, der Runde Tisch gegen Rassismus, und die Stadt Dachau mit ihrer Abteilung Integration und Jugend.

EhrenamtlicheHelfer gesucht

Weiterhin werden Helfer für Ordnerdienste und den Einlass gesucht. Ehrenamtliche, die etwas zu dem Festival beitragen wollen, können auf der Homepage www.kult-festival.de einfach auf den „Helferbutton“ klicken und sich eintragen, erklärt Seeholzer.

Zelte mit buntem Programm

Aufgebaut auf dem Festivalgelände wird das große Veranstaltungszelt, die „Kult-Arena“ mit der großen Bühne für die Musiker stehen. Dazu ein mittelgroßes Galeriezelt mit Sonderbar und kleiner Bühne, ein Sinnesgarten sowie eine große Außenbühne mit Biergartenbereich.

Die Workshops und Infostände bieten Einblicke zu Themen wie Kreativität, Nachhaltigkeit und demokratische Bildung. Hungern wird niemand müssen, denn für verschiedene Foodtrucks mit täglich wechselnden, vegetarischen Gerichten und süßen Leckereien, ist gesorgt.

liw/sim

Tickets fürs Kult23

Karten und das Programm gibt es unter www.kult-festival.de oder bei der Buchhandlung Subtext, Telefon 08131/3378192; beim Kreisjugendring Dachau, Telefon 08131/35 67 80; im Anima Fitnessstudio, Telefon 081 31/3 13 35 55 und bei „Samstagskinder“, Telefon 08131/299 0190.