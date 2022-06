„Wir sind mehr als nur Handarbeiterinnen“

Von: Miriam Kohr

Freuen sich auf das Schnapszahl-Jubiläum: Annemarie Pattis (l.) und Davida Düring vom Verein „Art Textil“. mik © mik

Seit 22 Jahren treffen sich Mitglieder des Vereins „Art Textil“ zum gemeinsamen Arbeiten, zum Austausch von Ideen, zu Workshops neuer Techniken und Ausstellungen. Das Jubiläum feiert der Verein heuer mit einer Ausstellung im Wasserturm und Rahmenprogramm.

Dachau – Im Interview begeben sich die Vorsitzende Annemarie Pattis und die Beirätin und Sprecherin Davida Düring auf eine Zeitreise.

22 Jahre feiert der Verein heuer. Liege ich richtig, wenn ich annehme, dass Sie eigentlich schon gern das 20-Jährige hätten feiern wollen?

Annemarie Pattis: Richtig, 2020 waren zum 20-Jährigen und für die Ausstellung schon alle Flyer und Plakate gedruckt, doch dann kam Corona. 2021 haben wir es mit „20+1“ versucht, aber das hat auch nicht geklappt. Bis zum 25-Jährigen wollten wir nicht warten, weshalb wir heuer eben die Schnapszahl feiern.

Unter anderem feiern Sie das Jubiläum mit einer Ausstellung im Wasserturm. Was erwartet die Besucher?

Pattis: Am 23. Juni um 19 Uhr findet die Vernissage statt, die Ausstellung ist dann bis 3. Juli geöffnet. Ungefähr 50 Textil-Künstler, viele Vereinsmitglieder, aber auch Gäste, stellen auf allen Stockwerken des Wasserturms zum Thema „Inspiration Zeitreise“ aus. Vertreten werden alle bekannten Handarbeitsformen sein: Gestricktes, Genähtes, Gesticktes, Geklöppeltes, Geknüpftes, Gehäkeltes, Gewebtes und mehr – mal modern, mal traditionell. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit drei Vorträgen und Kursen.

Warum gerade das Thema „Zeitreise“?

Pattis: So ein Jubiläum verführt ja dazu, zurückzublicken. Was war in den letzten 22 Jahren los? Wir wollen im Wasserturm in einem Stockwerk auch die Vereinsgeschichte aufgreifen. Außerdem begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Geschichte und zu Geschichten, zu Künstlern, die uns besonders berühren, zu Literatur und Reisen, die Spuren hinterlassen haben und zu alten Arbeitsanleitungen sowie alten Techniken.

Von Anfang bis heute, was hat sich am meisten geändert im Verein?

Pattis: Angefangen haben wir im September 2000 mit 20 Gründungsmitgliedern. Heute haben wir etwa 350 Mitglieder. Durch die Ausstellungen und Projekte haben wir unser Netzwerk mit anderen Handarbeitsvereinen und Organisationen erweitert. Auch unsere Bücherei mit Fachbüchern zu den verschiedensten Handarbeitstechniken ist beträchtlich gewachsen. Angefangen haben wir mit einer Kiste von einem Flohmarkt, jetzt haben wir ganze Regale voll.

Düring: Mit den sozialen Medien hat sich der Einfluss auch stark geändert. Auf Pinterest oder Instagram lassen sich viele neue Inspirationen – auch von anderen Ländern – holen, weil Künstler aus aller Welt ihre Werke teilen. Da sind auch Techniken dabei, die man vorher nicht kannte.

Und was ist all die Jahre gleichgeblieben?

Pattis: Es gab stets einen harten Kern im Verein, der alles zusammengehalten hat. Ohne hätten wir uns wohl nicht so lange gehalten. Außerdem war uns von Anfang an die Balance wichtig zwischen Handwerklichem und Künstlerischem. Diese Ausgeglichenheit haben wir heute noch. Die einen arbeiten sehr traditionell, andere eher frei. Und auf unseren Vereinsreisen alle zwei Jahre holen wir uns nach wie vor Inspiration und stärken die Gemeinschaft.

Frau Pattis, Sie sind von Anfang an dabei gewesen, können Sie sich noch an die Anfänge erinnern?

Pattis: Wir waren eine eingeschworene Gruppe im Handarbeitsladen „Die Masche“, der auch Kurse gegeben hat. Der Laden wurde dann geschlossen und wir fanden es schade, dass sich damit auch die Truppe auflösen sollte, weshalb wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen. 2002 hatten wir die erste große Ausstellung im Wasserturm. Und unser Logo hat damals ein befreundeter Grafiker gemacht. Wir haben ihn gefragt, was er jetzt dafür bekommt, und er meinte, „mit einem Apfelstrudel sei das erledigt“.

Sie erwähnten vorhin Projekte. Können Sie Beispiele nennen?

Pattis: Erst kürzlich haben wir sogenannte Kuschelkissen genäht und an ukrainische Flüchtlingskinder verteilt. Übrig gebliebene Kissen verkaufen wir übrigens auf der Vernissage, der Erlös geht wieder an ukrainische Kinder. Handstickereien vom Frauenförderprogramm der Deutsch-Afghanischen Initiative verarbeiten wir in neue Werke und verkaufen diese für einen guten Zweck. Zum amerikanischen Projekt „70273“ steuerten wir 2019 235 Flicken für den riesigen Quilt bei, der an die systematisch von Nazis ermordeten Menschen mit Behinderung erinnern soll. Für unsere aktuelle Spendenaktion verarbeiteten wir besondere Wallachstoffe zu Täschchen. Der Erlös kommt der Dachauer Institution „Pfiff“ zugute.

Da muss ich nun nachfragen: Was sind Wallachstoffe?

Düring: Da kann ich Sie direkt zum Vortrag am 30. Juni um 18 Uhr zum Thema „Wallach – Bayerische Volkskunst und Tracht: vom Hoflieferanten zur Legende“ einladen.

Pattis: Ohne viel zu verraten: Qualitativ sehr hochwertige Stoffe mit tollen Mustern.

Kämpfen Sie auch manchmal für Ihr künstlerisches Dasein?

Pattis: In der Tat ist Deutschland kein textiles Land, schon gar nicht im künstlerischen Sinne. Doch in der gesamten Kunstwelt, auch außerhalb Deutschlands, ist das Textile weiterhin eine Nischenkunst. Und auch wir als Verein kämpfen mit dem Vorurteil, dass wir nur als praktische Handarbeiterinnen und nicht als Künstlerinnen mit eigenen Ideen und Techniken gesehen werden. Dabei ist am Ende wichtig, was beim Betrachter rüberkommt. Es ist doch egal, ob ich mit Nadel und Faden oder mit dem Pinsel ein Bild gestalte.

Das Programm zur Ausstellung und alle Termine zu weiteren Kursen und Workshops bei „Art Textil“ gibt es im Internet unter www.arttextil.de.