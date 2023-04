„Wir wurden sprichwörtlich überrannt“: 7500 Menschen besuchen die Dachauer Feuerwehr

7500 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür der Dachauer Feuerwehr. © Norbert Habschied

Der Tag der offenen Tür der Dachauer Feuerwehr war ein voller Erfolg. 7500 Menschen schauten vorbei und genossen das bunte Programm.

Dachau - „Wir wurden ab in der Früh sprichwörtlich überrannt“, sagte Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Feuerwehr Dachau, über den Tag der offenen Tür am Samstag. Bereits zu Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr waren auf dem Hof und im Gerätehaus viele Gäste. Der Besucherstrom ließ auch am Nachmittag nicht nach. Über den Tag verteilt kamen rund 7500 Personen, so Reichelt, überwiegend Familien mit kleinen Kindern.

Die Kleinen kamen beim umfangreichen Kinderprogramm mit Spritzwand, Hüpfburg, Elektro-Feuerwehrauto fahren, testen der Atemschutzübungsanlage und natürlich Besichtigung der Fahrzeuge, Anhänger und Geräte voll auf ihre Kosten. Die Erwachsenen bekamen derweil einen Einblick in die Räumlichkeiten der Feuerwehr und erfuhren beispielsweise, dass die Ausrüstung eines Feuerwehrkameraden stolze 2500 Euro kostet.

Doch auch technisch interessierte Besucher waren begeistert, als sie sich etwa die brachiale Kraft eines hydraulischen Spreizers vorführen ließen. Ehrengäste waren der OB Florian Hartmann, Kreisbrandrat Georg Reischl, Landrat Stefan Löwl sowie Stefan Januschkowetz und Josef Hermann von der Verwaltung. Klaus Berger, Vorstand der Volks- Raiffeisenbank, übergab einen Scheck über 1500 Euro an den Feuerwehrverein.