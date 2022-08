In einer Wohngruppe mitten in Dachau leben Menschen mit geistiger Behinderung – genau so, wie sie es wollen.

Auf dem gemeinsamen Balkon sitzen die Wohngruppen-Bewohner zusammen: Tobias R. und Laura J., mit Assistentin Julia Stammler (Mitte). Jessica S. durfte nicht fotografiert werden. Foto: Katia meyer-tien © Katia meyer-tien

Es sollte selbstverständlich sein und ist doch noch immer etwas Besonderes: In einer Wohngruppe mitten in Dachau leben Menschen mit geistiger Behinderung – genau so, wie sie es wollen.

Dachau – Die Freiheit gefällt ihr, und die Selbstständigkeit, erzählt Jessica S., während sie mit Laura J. auf dem sonnigen Balkon ihrer Wohnung unweit der Altstadt sitzt. Dass sie abends mit Freunden weggehen kann, und dass sie zur Arbeit in die Dachauer Altstadt einfach laufen kann. „Und, wir fahren nach Kroatien!“, ruft Laura J. dazwischen, ihr ganzes Gesicht ist Freude pur.

Laura J., Jessica S. und auch Tobias R., der gerade lächelnd mit einer Kanne Kaffee dazu kommt, wohnen in einer Außenwohngruppe des Franziskuswerk Schönbrunn. Ihre vollen Namen sollen nicht in der Zeitung stehen, erzählen wollen sie aber gerne, wie ihr Leben hier so ist. Denn die drei leben etwas, das spätestens mit Inkrafttreten von Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention 2008 eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber längst nicht überall möglich gemacht wird: Sie leben mit den gleichen Wahlmöglichkeiten wie Menschen ohne geistige Behinderung. Sie haben einen Arbeitsplatz, der ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Und sie wohnen genau so, wie sie es wollen.

Mode, Judo und Harry Potter

Die Wege, die sie hierher geführt haben, unterscheiden sich sehr. Da ist Jessica, die gerade mal 800 Gramm wog, als sie in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt kam. So etwas ist heute noch schwierig, damals, 1994, war es ein kleines Wunder, dass das Baby überlebte. Am Anfang, erzählt der Vater am Telefon, sah es überhaupt nicht gut aus für sie. Wenn man ihr aber heute zuhört, wie sie lebendig und fröhlich von ihrer Arbeit in einem Modegeschäft erzählt, merkt man davon kaum etwas.

Tobias ist ein Jahr älter als Jessica, er wohnt seit fünf Jahren in der Dachauer Wohngruppe, vorher hat er bei seiner Mutter gelebt. „Es läuft soweit gut“, sagt er auf die Frage, wie es ihm in der Gruppe gefällt. Noch lieber erzählt er aber von seiner Arbeit beim Schönbrunner Hol- und Bringdienst, dort begleitet er Patienten zu deren Ergo- oder Physiotherapie. Und am liebsten erzählt er vom Judo: Für das Training fährt er jede Woche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Feldmoching und zurück. Und das lohnt sich, gerade erst hat er bei den Special Olympics Bayern die Goldmedaille geholt, bei den nationalen Special Olympics in Berlin sicherte er sich dann die Silbermedaille.

Und dann ist da noch Laura, 1996 geboren und in extrem schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, irgendwo im Saarland. Bis sie ihre Tante anrief und um Hilfe bat. Die Tante setzt sich ins Auto, holte sie ab, und mit viel Glück durch die Vermittlung einer sehr engagierten Betreuerin bekam sie einen Platz in Dachau, sie arbeitet in einer der Schönbrunner Werkstätten. „Schön“, ist es hier, sagt sie, und erzählt fröhlich vom Ausflug nach Berlin, zum Harry-Potter-Musical, und von dem tollen Hotel, in dem sie übernachteten: Gemeinsame Ausflüge und Urlaube sind selbstverständlich in der Wohngruppe.

Mehr Obst und Gemüse

Lange war es auch im Schönbrunner Franziskuswerk normal, dass die Bewohner in betreuten Wohngruppen auf dem Gelände der Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen von Schönbrunn wohnten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten allerdings haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Wohnformen entwickelt: Mehr als 80 unterschiedliche Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung kann das Franziskuswerk heute anbieten: Junges Wohnen zum Beispiel, Seniorenwohnen, gemeindenahe Wohngemeinschaften oder auch ambulantes betreutes Wohnen. Die Außenwohngruppen sind verteilt über den ganzen Landkreis, seit kurzem gibt es auch zwei Wohngruppen direkt in München.

Jessica und Laura wohnen in einer Vierer-WG, ihre Zimmer liegen nebeneinander, das Bad dazwischen teilen sie sich. Die Zimmer sind hell, geräumig, jedes hat Zugang zum gemeinsamen Balkon. Gekocht wird zusammen in der großen Wohnküche. Erst vor kurzem, erzählt Jessica, haben sie gemeinsam beschlossen, etwas gesünder zu essen, mit mehr Gemüse und Obst. Über einen langen, bunt dekorierten Flur ist die Wohnung verbunden mit der zweiten Vierer-WG der Gruppe und einer 10er-WG, in der Frauen und Männer mit etwas höherem Assistenzbedarf leben.

Das Motto: Hilf mir, es selbst zu tun

Assistenz, das Wort ist hier wichtig. Sagt Annette Scharf, die zuständige Wohnverbundsleitung: Egal ob Fachkraft oder Pflegehilfskraft: „Wir sind alle Assistenten.“ Zwei Hauswirtschafterinnen und neun Assistentinnen und Assistenten arbeiten in der Gruppe und unterstützen gemeinsam die Bewohner. Immer nach dem Motto: Hilf mir, es selbst zu tun. „Wie der Weg ist, ist egal“, sagt Scharf, „der kann über viele Kurven und Kanten führen, und manchmal bleibt man stehen und schaut sich ein Blümchen an. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir schauen gemeinsam, dass wir an unserem Ziel arbeiten.“

Jessica möchte vielleicht irgendwann einmal ganz selbstständig wohnen, am liebsten in einer WG mit Freunden. Schon jetzt, erzählt ihr Vater, habe ihr das Wohnen in der Außenwohngruppe und die Arbeit im Modegeschäft, die sie sich selber gewünscht hatte, enorm geholfen, stärker und selbstbewusster zu werden. „Wir sind sehr froh, dass sie dort ist“, sagt er, „und wir hoffen, dass sie noch lange bleiben kann.“

Schönbrunn im Wandel

In einer Serie betrachten die Dachauer Nachrichten den Weg von der „Anstalt Schönbrunn“ hin zur Pflege-, Förder- und Betreuungseinrichtung, die das Franziskuswerk heute ist. Die Reihe umfasst neben dem heutigen Teil folgende Themen: „Eine Familie ohne Nachwuchs: Die letzten Schwestern von Schönbrunn“, „Die ganz besondere Schule: Neubau der Johannes-Neuhäusler-Schule“, „Vom Tellerwäscher zum Millionär – nicht ganz, aber einige Mitarbeiter haben im Franziskuswerk außergewöhnliche Karrieren gemacht“, „Arbeit, die mehr als Arbeit ist: der Alltag in einer Behindertenwerkstatt“ sowie „Das Franziskuswerk und die Aufarbeitung der NS-Zeit“.

