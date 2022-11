Wohnungsbau kommt zum Erliegen

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Die Wohnungsbaugesellschaft im Dachauer Land muss ihre Ziele nach unten korrigieren. Sie kann nicht mehr so viel bauen. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Hohe Baupreise und Zinsen belasten die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau.

Dachau – Die Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis Dachau (WLD) hat derzeit große Probleme, ihren Zweck zu erfüllen. Das wurde beim Bericht für das Geschäftsjahr 2021 deutlich, den Geschäftsführer Stefan Reith im Kreistag vortrug. Die WLD errichtet Wohnungen und überlässt diese Landkreisbürgern zu bezahlbaren Mieten. Die Gemeinden sollen dafür bebaubare Grundstücke zur Verfügung stellen oder vermitteln.

WLD muss ihr Ziel um 100 Wohnungen nach unten schrauben

Vergangenes Jahr wurde zwar das Haus „Wohnen für Senioren“ mit 20 Einheiten in Röhrmoos fertig. Und die Arbeiten für zwei Asylunterkünften in Schwabhausen und Erdweg sowie für ein Haus mit zehn Wohnungen in Indersdorf haben begonnen. Doch nun droht Ungemach. Bis Januar dieses Jahres gab es bei der WLD laut Reith noch den Plan, bis 2035 insgesamt 650 Wohnungen bauen zu wollen. Dieses Ziel haben die Verantwortlichen bei der WLD mittlerweile „um 100 Wohnungen nach unten schrauben müssen“, so der Geschäftsführer.

„Den Wachstumskurs, den wir in den letzten fünf, sechs Jahren hingelegt haben“, so Reith weiter, „werden wir nicht mehr halten können, weil uns die extremen Baukosten, aber auch die Zinsen extrem belasten.“ Seine WLD könne jetzt einfach nicht mehr so viel bauen. Reith: „Ich möchte nicht sagen, dass der Wohnungsbau tot ist, aber er ist sehr, sehr belastet.“

Die WLD-Häuslebauer sind nämlich in einer Zwickmühle, denn die Mieten, die sie – auch im geförderten Bereich – bekommen, sind festgeschrieben. Sie liegen in Karlsfeld bei 12 Euro und bei den Landkreisgemeinden etwas darunter. Geschäftsführer Reith: „Wir kriegen keinen Cent mehr Miete.“ Bei den Einnahmen würde nicht einmal mehr eine schwarze Null geschrieben, ergänzt Landrat Stefan Löwl.

Auch viele Privatleutekönnen sich das Bauen nicht mehr leisten

Der Wohnungsbau erliege also, weil er sich nicht rechne, so Löwl weiter. Das Schlimme sei, dass das gleiche auch auf dem privaten Markt passiere. „Wenn sie mit der Sparkasse oder der Volksbank reden, auch da wird nicht mehr gebaut“, so der Landrat. „Die Bauträger machen Begonnenes fertig und warten Projekte ab, wo es funktioniert.“ Und Privatleute, die was Eigenes wollen? „Von zehn gehen neun aus der Sparkasse raus und sagen, dass sie sich das Bauen nicht mehr leisten können, weil die Zinskurven so hoch sind und die Unsicherheiten, was passieren wird“, so Stefan Löwl.

Löwl zweifelt an den Zusagen von Wohnungsbau-Bündnis

Dann schickte der Landrat noch eine Spitze nach Berlin, wo Kanzler Olaf Scholz verkündet hatte, im Rahmen des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“ 400 000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr schaffen zu können. Löwl erkundigte sich und fand heraus, dass im Zuge der Initiative für den Landkreis Dachau zirka 600 bis 650 Wohnungen jährlich herausspringen sollen. Nur: „Wie diese 400 000 Wohnungen deutschlandweit kommen sollen, wissen wir nicht“, so Löwl mit Blick auf die aktuelle Lage.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.