Wohnungsbaukrise in Dachau heftig diskutiert

Rund 65 Besucher waren trotz des Sommerwetters zum Bürgerdialog „Einfach bauen – Wohnungsbau in der Krise“ in den Sparkassen-Saal nach Dachau gekommen. © Sponder

Landrat Stefan Löwl brachte es beim Bürgerdialog „Einfach bauen – Wohnungsbau in der Krise“ in Dachau auf den Punkt: „Wer Zuversicht hat, baut, wer keine hat, baut nicht.“

Dachau – Rund 65 Bürger hörten sich den Fachvortrag „Einfach Bauen“ von Professor Florian Nagler, Technische Universität München, und den Kurzvortrag „Gebäudetyp E“ vom Münchner Architekt Florian Dilg an. Den Abend rundete eine Podiumsdiskussion mit den Referenten, Landrat Löwl, Altomünsters Bürgermeister, Sägewerksbesitzer und Energieberater Michael Reiter sowie dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis Dachau, Stefan Reith, ab.

Ständig neue Gesetze, Regeln und Vorschriften

„Wir haben hohe Ansprüche“, stellte Professor Nagler fest. Das gelte nicht nur für ständig neue Gesetze, Regeln und Vorschriften, sondern auch für Bauherren und deren Vorstellungen von Flächen und Technik. Da gehe vieles in die falsche Richtung, sagte Nagler. Bei Wärmerückgewinnung blieben nach den Worten des Referenten oft von geplanten sieben Prozent Ausbeute nur ein Prozent und statt 30 Prozent Einsparung durch Wärmedämmung nur magere acht Prozent übrig. „In normalen Wohngebäuden macht Wärmerückgewinnung keinen Sinn.“ Denn die Bewohner überlegten nicht, wann sie am besten lüften.

Die Suche nach dem idealen Wohnraum

Nagler und seine Mitarbeiter untersuchten 2605 Räume und stellten sich die Frage: „Was ist der ideale Wohnraum?“ Ergebnis: Ein Altbau, drei Meter tief, sechs Meter breit und 3,3 Meter hoch. So entstand die Idee zum Forschungsprojekt mit drei unterschiedlichen, aber einfachen Gebäuden in Bad Aibling. Ein Haus erhielt 30-Zentimeter-Holzwände mit Luftschlitzen, eines Außenwände aus 36er Ziegeln mit kleinen Luftkammern und eines Wände mit 50 Zentimetern Dämmbeton. Die Bäder lagen innen und es gab kurze Leitungswege. Vor drei Jahren war Einzug und ein Jahr lang wurden ständig Temperatur, Verbräuche, Lüftung, Schall und Feuchtigkeit gemessen.

Alle drei Gebäude funktionierten gut, aber das Holzhaus schnitt im Sommer am schlechtesten ab. Es zeigte sich, auch mit einfach gebauten Häusern lassen sich wirklich vernünftige Verbräuche erzielen. Bewährt hat sich in einem weiteren Forschungsprojekt laut Nagler auch eine Kombination aus Dämmbeton im Erdgeschoss und Holzwänden im Obergeschoss.

Jetzt plane er mit seinem Team drei weitere Forschungshäuser mit möglichst wenig Beton, dafür mit Lehm-Steinen und Stampf-Lehm. Bei einem Abriss des Hauses lasse sich Lehm einfach auf einer Wiese entsorgen. Doch der Lehmbau müsse erst wieder erlernt werden.

Mehr umbauen statt neu bauen

Professor Nagler wandte sich dagegen, Altbauten schon nach wenigen Jahrzehnten wieder abzureißen. „Wir müssen mehr umbauen.“ Auch bei Denkmälern müsse man sich dabei viel mehr trauen. „Wir haben wahnsinnig viel Flächen, wir müssen sie nur sinnvoller nutzen.“ Der Baubereich sei für 50 Prozent des Mülls verantwortlich. „Unsere Fassadenstoffe sind der Sondermüll der Zukunft.“

Dazu passte eine Frage eines Besuchers: Dieser wollte von Löwl wissen, warum er das Landratsamt abreißen wolle. Der verwies auf den einhelligen Beschluss des Kreistags und eine Untersuchung, wonach ein Neubau günstiger als ein Umbau sei. Vor allem ließe sich jedoch im Altbau nicht genügend Raum schaffen. Aber wenn jemand eine tragfähige Idee hätte, würde er die gerne aufgreifen.

Zu viele Vorschriften im Bauwesen

Die vorsichtig geschätzt 2700, realistisch wohl eher 3500 Vorschriften im Bauwesen nahm Florian Dilg, der Leiter der Taskforce Gebäudetyp E bei der Bayerischen Architektenkammer, ins Visier. Kein Architekt könne die alle kennen. Auch seien keineswegs alle sinnvoll. Dienten doch viele nur dazu, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. So gebe es Dach- und Fassadenteile, die nur von ganz wenigen, zertifizierten Fachfirmen eingebaut werden könnten. Viele Bauherren heuerten Gutachter an, um Verstöße gegen wenig bekannten Vorschriften zu finden und so bei der Bauabnahme den Preis zu drücken. Dann ziehe der Bauunternehmer den Architekten zur Verantwortung, sodass dessen Versicherung den Ausfall bezahlen müsse. Doch wirkliche Mängel seien das nicht.

Auf dem Podium saßen: Professor Florian Nagler, Architekt Florian Dilg, Geschäftsführer Stefan Reith von der Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis, Bürgermeister und Energieberater Michael Reiter und Landrat Stefan Löwl (v. l.). © Sponder

Um aus dem Gespinst von Vorschriften herauszukommen, das Architekten kaum noch Möglichkeiten offenlasse, schlug Dilg neben den herkömmlichen Normen den Gebäudetyp E vor. Das E steht für einfaches Bauen. Dieser Gebäudetyp ermögliche einfaches Bauen, schreibe das aber nicht vor. Damit trat die Bayerische Architektenkammer an die Politik heran und fand im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtags parteiübergreifend offene Ohren. Doch es werde wohl noch zweieinhalb Jahre dauern, bis dieser Gebäudetyp anerkannt werde. Auch sei es gelungen, dafür bereits eine bundesweite Taskforce zu gründen, um einheitliche Regeln für ganz Deutschland anzustreben. Fürs Bauen im Bestand sei der Gebäudetyp E genauso relevant. Einige man sich mit dem Bauherrn, ließen sich alten Bürogebäuden, die nicht mehr den neuesten Vorschriften entsprächen, wieder neues Leben einhauchen.

Podiumsdiskussion und Besucherfragen

In der Podiumsdiskussion verwies Michael Reiter darauf, er dürfe früher einmal von seinem Sägewerk zugeschnittene Latten nicht mehr neu einbauen, da sie nicht zertifiziert seien. Durch die überbordende Vorschriftenflut sei für die Gemeinde der soziale Wohnungsbau teurer als der normale Wohnungsbau. Landrat Löwl sagte: „Heute will keiner Verantwortung übernehmen und hat deshalb keine Freiheiten mehr.“ Dagegen, so Stefan Reith, bestehe die Gefahr beim Abrücken von Standards, dass Mieter auf Mietminderung klagten.

„Warum fährt man die Standards nicht zurück“, wollte der Architekt und ehemalige Dachauer Stadtrat Erwin Zehrer wissen. Ein Abwürgen des Mietwohnungsmarktes befürchtete dadurch gar Kreisbaumeister Meier. Beim Baugerichtstag, so Florian Dilg, spreche man daher auch nur noch von Empfehlungen und nicht mehr von Normen.

Ein Besucher wollte wissen, welche Chancen der Gebäudetyp E habe, förderfähig zu werden, „denn dazu müssten doch wieder Normen festgelegt werden“. „Wir brauchen gebaute Beispiele“, sagte Meier. „Mit Regularien und dem Förder(un)wesen haben wir uns mehr Handschellen angelegt“, kommentierte resigniert Michael Reiter. Wie ein Schlusswort klang ein Einwurf eines Zuhörers: „Wenn wir nichts ändern, baut keiner mehr.“

