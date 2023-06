Wortgewordene Gedanken als Kunstwerke: Dachauer Tätowierer stellt aus

Von: Miriam Kohr

Gedanken in Schönschrift, nebeneinander geklebt, mit goldenen Kontrasten: der gelernte Tätowierer Daniel Potrykus wurde während Corona zum Künstler. © mik

Der Dachauer Tätowierer Daniel Potrykus stellt erstmals in der Kleinen Altstadtgalerie aus. Eine Ausstellung, die es ohne die Pandemie nie gegeben hätte.

Dachau – Hätte es die Pandemie nicht gegeben, würde es die Ausstellung, die heute in der Kleinen Altstadtgalerie eröffnet, wohl nie geben. Daniel Potrykus, ein Tätowierer aus Dachau, durfte während der Lockdowns seiner kreativen Tätigkeit nicht nachgehen, weshalb er seine neu gewonnene Zeit nutzen wollte. „Ich habe mich schon immer für Schriften interessiert, hatte aber nie Zeit, mich damit zu beschäftigten“, erzählt der 29-Jährige.

Erste Ausstellung für Dachauer Tätowierer

Er fing an, sich sehr genau mit Kalligrafie auseinanderzusetzen, schaute Videos und Anleitungen im Internet, kaufte Bücher und brachte sich die Kunst des schönen Schreibens selbst bei. „Ich habe jeden Abend schreiben gelernt“, sagt er. Das Alphabet zeichnete er Buchstabe für Buchstabe in Schönschrift rauf und runter auf seine Hilfslinien.

Er verwandelt seine Schrift in Kunst

Schließlich begann er seine Schrift in Kunst zu verwandeln. „Mir war wichtig, meinen eigenen Stil zu finden“, betont er. Auf Leinwänden und mittlerweile auch auf anderen Materialien wie Metall und ausrangierten Skateboards setzt er Schriften gekonnt als Stilmittel ein. Durch die Buchstaben entstehen Formen wie Kreise und andere Kompositionen und durch bewusst eingesetzte Farben wie Schwarz und Gold ausdrucksstarke Kontraste.

In seinen neusten Werken arbeitet er mit mehreren Ebenen, die er durch übereinander geklebte, fein säuberlich ausgeschnittene Schriftzüge schafft. So entsteht Tiefe. In anderen Bildern lässt er Objekte wie eine Spraydose oder eine schwarze Hand aus seinen Bildern herausragen, wodurch Nähe entsteht. Durch all das erschafft er ein Gesamtkunstwerk, bei dem der Inhalt der Worte fast schon nebensächlich erscheint. Doch die Bedeutung der Worte ist Potrykus ebenso wichtig wie die Perfektion aus Farbe, Schriftstil und Komposition. „Ich werde die Texte aus den Bildern nochmals gut leserlich neben das Bild hängen“, verspricht er.

Im Alltag notiert er auf seinem Notizblock oder ins Handy seine Gedanken zu bestimmten Situationen und Erlebnissen – gute wie schlechte. Die Gedanken können ihm beim Autofahren, in der Arbeit, beim Zeichnen oder Musikhören kommen, zählt er Beispiele auf. Am Anfang steht da vielleicht nur ein Satz, doch es kann vorkommen, dass „zwei Tage später mir dazu ein Reim einfällt“, schildert er.

Geburt der Tochter inspirierte ihn

Die Geburt seiner Tochter war beispielsweise so ein Erlebnis, das ihn die Welt mit neuen Augen betrachten lässt. Ein Gemeinschaftswerk der beiden mit dem Titel „Erste Worte“ hängt ebenfalls in der Galerie. „Meine Tochter malte wild und bunt mit Fingerfarben aufs Papier“, erzählt er. Auf die ungehemmt entstandenen roten, gelben, blauen und grünen Kleckse kalligrafierte er mit weißer Farbe die Worte Mama, Papa, Nein, Katze und mehr – eben ihre ersten Worte.

Für seine Schriftkunst benutzt „Da.Poty“, wie sich der Künstler in sozialen Netzwerken nennt, verschiedene Pinsel, Kalligrafiestifte und Federn. Auch das Papier spielt für ihn eine große Rolle. Im Werk „Generationenkonflikt“ schrieb er zum Beispiel Worte wie Fakten, Meinung, Diskussion und Bedeutung auf Papyrus, zerschnitt dieses und verflocht die Streifen wie einen Webteppich wieder ineinander.

Für den Künstler und Familienvater ist es beim Schere-Stein-Papier-Verein nun die erste Einzelausstellung, zuvor hatte er eine kleine Auswahl im Freiraum Dachau und bei der Messe „Stroke Art Fair“ in München gezeigt. Im Rahmen dieser Ausstellung mit dem Titel „Erste Worte“, die bis 18. Juni zu sehen ist, bietet er auch Kalligrafieworkshops an.

Am 11. und 17. Juni leitet er jeweils von 12 bis 16 Uhr Teilnehmer an, ihre ersten Schritte in der Kalligrafie zu tun. Das Material stellt der Künstler, die Workshops sind kostenlos, allerdings sind Spenden gern gesehen. Warum man selbst einmal Kalligrafie ausprobieren sollte? „Weil es nichts Schöneres gibt als beispielsweise einen schönen handgeschriebenen Brief im Briefkasten. Dort findet man doch sonst nur noch Rechnungen.“

Die Ausstellung

„Erste Worte“ des Künstlers Daniel Potrykus in der Kleinen Altstadt Galerie, Burgfriedenstraße 3, eröffnet mit einer Vernissage am Donnerstag, 1. Juni, von 18 bis 20 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis 18. Juni jeden Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Anmeldungen zu den Kalligrafieworkshops per E-Mail an 85erink@gmail.com.