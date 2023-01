Wunderbarer Abschluss eines Festtages in Dachau

Außergewöhnlich: die Chorgemeinschaft Dachau und die Mitglieder des Bayerischen Rundfunkorchesters. © Norbert Habschied

Die Erwartungen an das feierliche Weihnachtsoratorium der Chorgemeinschaft Dachau haben sich mehr als erfüllt.

Dachau – Erwartungsvoll strömten sie zur Kirche St. Jakob. „Ich bin so gespannt auf das Konzert“, so eine Karlsfelderin. Beglückt verließen sie die Kirche: „Ich bin ganz begeistert. Das war ein wunderbarer Abschluss der Weihnachtszeit“, so das Fazit der Bekannten.

Ein außergewöhnliches Weihnachtsoratorium erklang am Dreikönigstag: Künstlerischer Leiter Rudi Forche hat für die Aufführung der Chorgemeinschaft Dachau eine lang verschollene, bedeutende Barockkomposition von Carl Heinrich Graun ausgesucht. Wie er sie präsentierte, war ein Erlebnis, das unter die Haut ging.

Es fing die ersten Takte ganz getragen mit den Streichern an, aber schnell setzten strahlende Trompeten mit Tempo und Temperament ein. Der Chor übernahm, fulminant und eindringlich auffordernd: „Mache dich auf, werde Licht.“ Das bringt Gänsehautgefühl, nahm einen gleich gefangen. „Die Herrlichkeit des Herren“ wurde bejubelt. Der Sopran musste höchste Tonpassagen bewältigen, und das kam leicht und mühelos rüber.

Beeindruckend: Sopranistin Helene Huber. © Norbert Habschied

In insgesamt 23 Chorstücken, Chorälen, Arien und Rezitativen wird in diesem Oratorium vom Warten auf die Geburt Jesu erzählt und von den Hoffnungen, die die Menschen damit verbinden. Von wem es getextet ist, weiß man nicht. Nicht ganz klar ist auch, ob der preußische Hofkapellmeister Carl Heinrich Graun sein Oratorium zur gleichen Zeit komponierte wie Johann Sebastian Bach das berühmte Weihnachtsoratorium. Vielleicht ist es sogar einige Jahre früher entstanden. Graun war Anfang 20, als er es schrieb. Er starb 1759 mit nur 56 Jahren. Die Partitur wurde erst 1972 in einer Bibliothek in Washington wiederentdeckt und hat seitdem zahlreiche Aufführungen hervorgebracht, an diesem Dreikönigstag zum ersten Mal in Dachau.

Berührend: Solisten (v.l.) Timo Janzen (Bass), Bernhard Schneider Tenor), Valerie Pfannkuch (Alt) und Helene Huber (Sopran). © Norbert Habschied

Faszinierend ist die Mischung von festlicher, barock-üppiger Musik mit Pauken und Trompeten und zarten Elementen, die vor allem die Solisten berührend vortrugen. Etwa in dem Duett zwischen der Sopranistin Helena Huber und der Altistin Valerie Pfannkuch, die kurzfristig für die erkrankte Birgit Rolla einsprang, wie die Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Dr. Gerlinde Debus, dankbar ankündigte. Sie sangen das Lied „Herr, im Frieden will ich sterben“ sehr fein aufeinander abgestimmt und berührten die Seele. Ebenso die Arie des Tenors „Erfülle mich du holdes Wesen“. Bernhard Schneider interpretierte sie sehr einfühlsam und in perfekter Zwiesprache mit dem Orchester. Eher die kräftige Aussage war der Bass-Arie zugedacht: „Abgrund krache, Tod erzittere.“ Timo Janzen hatte einiges an Koloraturen zu bewältigen, aber die schmetterte er so überzeugend dem Tod entgegen, dass der mit Sicherheit besiegt ist.

Der Dirigent Rudi Forche schaffte es mit Ruhe und Engagement, die Solisten, den Chor und die Mitglieder des Bayerischen Rundfunkorchesters unter Konzertmeister Peter Riehm zu Höchstleistungen zu motivieren. Sie gaben noch einmal alles im feierlichen Schlusschoral „Lob, Preis und Dank“ und im letzten Chor „Eilt, ihr Seelen, folgt den Weisen“. Das war erhebend und der wunderbare Abschluss eines „Festtages“, wie ihn der Pfarrer von St. Jakob, Dekan Dr. Benjamin Gnan, versprochen hatte. Da waren Standing-Ovations und der starke Beifall wenigstens ein kleines Dankeschön für dieses Geschenk.

