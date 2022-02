Feuerwehr im Landkreis Dachau: Wunschverderber aus der CSU

Haushalt für Brand- und Katastrophenschutz: Kreisausschuss Dachau will Fahrzeugkonzept und stellt Anschaffungen zurück

Die Landkreis-Feuerwehr hat einen langen Wunschzettel. Viele Wünsche erfüllt der Landkreis Dachau, aber nicht alle. Jetzt bremsten CSU-Kreisräte.

Dachau – Jedes Mal, wenn Kreisbrandrat Franz Bründler den Entwurf zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für den Brand- und Katastrophenschutz dem Kreisausschuss vermittelt, dann erinnert das ein wenig an die Wunschzettel, die die Kinder beim Christkindlpostamt einreichen. So manches Kind möchte dabei nützliche Gebrauchsgegenstände haben. Genau wie der Kreisbrandrat.

Freilich handelt es sich dabei nicht etwa um ein Fahrrad, ein Smartphone oder den aktuellen Bundesliga-Spielball, den Robert Lewandowski ständig in die Torwinkel zimmert. Bründler möchte einen Verkehrssicherungsanhänger (VSA), einen Abrollbehälter Wasser mit Pumpwagen (AB-Wasser) oder einen Mannschaftstransportwagen (MTW).

Und noch einen Unterschied gibt es. Statt eines einzigen Christkindls, das für die Kinder da ist, sind beim Katastrophenschutz 14 Kreisräte und ein Landrat dafür zuständig, dass die Wünsche in Erfüllung gehen – oder eben nicht.

Ausgerechnet zwei Christsoziale, Christian Blatt und Josef Riedlberger, erwiesen sich in der jüngsten Sitzung, in der es um den Haushalt des Brand- und Katastrophenschutzes für das laufende Jahr ging, als Wunschverderber. Blatt, Bürgermeister von Erdweg, meinte, dass es Sache der Gemeinden sei, überschwemmte Gebiete von Schmutzwasser zu befreien. Bei ihm daheim gebe es Landwirte, die geeignetes Gerät dafür bereits hätten. So ein AB-Wasser für 95 000 Euro (minus 33 000 Euro Zuschuss vom Freistaat) sei nicht unbedingt vonnöten. Also: „Wenn Ihr was braucht’s, dann kommt’s zu uns“, so Blatt.

Riedlberger, Landwirt aus Xyger, wollte vom obersten Feuerwehrmann im Kreis wissen, bei wie vielen Einsätzen man den AB-Wasser schon hätte brauchen können. Bei einigen, ließ Bründler wissen. Und man müsse schließlich noch den Klimawandel berücksichtigen, demzufolge die Einsätze mehr werden könnten.

Und: So ein Behälter könne auch mit neun Kubikmeter Wasser gefüllt werden, Er sichert somit die Wasserversorgung an unzugänglichen Stellen, bis die Löschwasserversorgung über eine längere Distanz eingerichtet wurde.

Feuerwehren im Landkreis Dachau haben viele Wünsche

Auch die Anschaffung eines MTW für 80 000 Euro (Zuschuss 12 500 Euro) kritisierten die CSU-Männer. Zunächst hatte Bründler während seiner Powerpoint-Präsentation in der Sitzung den Besitz eines solchen Fahrzeugs als wichtig erachtet, für Fahrten zu Schulungen der Mitglieder der Inspektion und Ausbildungsveranstaltungen mit den Feuerwehren.

Zudem, so war auf der entsprechenden Folie abzulesen, habe der MTW einen hohen Nutzwert „für die Jugendfeuerwehr – für die Mobilität im Ort ohne ein Löschfahrzeug in Beschlag zu nehmen – sowie die Fahrten zu Jugendtagen, Prüfungen und Zeltlagern“.

Man könne doch so ein Fahrzeug im Bedarfsfall auch mieten, gab Blatt zu bedenken. Bründler konterte: „Das Problem ist, dass ich es nicht kriege, wenn ich’s brauch. Da hol ich mir ‘ne blutige Nase.“

An dieser Stelle schaltete sich Landrat Stefan Löwl in die Diskussion ein und meinte: „Wenn man es nicht braucht, ist jedes Auto zu viel.“ Im Katastrophenfall aber brauche man solche Fahrzeuge eben schon.

Daher machte Blatt einen Kompromiss-Vorschlag. Der Katastrophenschutz solle „ein komplettes Fahrzeugkonzept“ erstellen. Bis dahin sollen der Kauf des AB-Wasser sowie des MTV zurückgestellt werden.

Der Kreisausschuss billigte beide Änderungsanträge mit jeweils großer Mehrheit. Ansonsten wurde der Haushalt des Brand- und Katastrophenschutz, der ein Volumen von gut 1,1 Millionen Euro hat (Vorjahr knapp 2,2 Millionen Euro), einstimmig genehmigt, was gleichzeitig bedeutet, dass Bründler einige nützliche Gebrauchsgegenstände bekommt, die auf seinem Wunschzettel standen.

Neben dem VSA sind das beispielsweise ein Rollcontainer Wald- und Vegetationsbekämpfung (18 000 Euro), Zelte für den Katastrophenschutz (32 500 Euro), ein Rollcontainer Tragkraftspritze (22 500 Euro), neue Hardware für die Kreiseinsatzzentrale (60000 Euro) oder eine geschlossene Mulde für den Brand eines Elektroautos (17 500 Euro). THOMAS ZIMMERLY