Zum ersten Mal an dem Ort, an dem sein Vater gefoltert wurde

Ein Zeitzeugengespräch mit Adolph Kurt Böhm findet am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau statt.

Dachau– „Vom Rettungswiderstand zur Musik“ lautet der Titel des Abends, der eine Hommage an Adolph Kurt Böhm zu dessen 92. Geburtstag ist. Böhm ist zum ersten Mal in der KZ-Gedenkstätte Dachau – an dem Ort, an dem sein Vater vor 85 Jahren gefoltert wurde.

Am 1926 wird Adolph Kurt Böhm als Kind eines jüdischen Fabrikanten und einer Christin in Oberfranken geboren und wächst katholisch auf. Im April 1933 wird sein Vater ins KZ Dachau verschleppt. Nach dessen Entlassung flieht die Familie nach Paris. Als die Nazis 1940 dort einmarschieren, entkommt der Vater in die Schweiz. Die Mutter bleibt mit den beiden Söhnen in Paris. Adolph fälscht Ausweise für untergetauchte Juden und rettet so vielen das Leben. Später verleiht ihm die israelische Gedenkstätte Yad Vashem den Titel „Gerechter unter den Völkern“.

Zur Begeisterung fürs Zeichnen und Malen kommt bald auch die für die Musik. Nach Jahrzehnten in Frankreich zieht der Künstler ins oberbayerische Murnau, der Heimat seiner Mutter. 2014 erscheint seine Autobiographie mit dem programmatischen Titel „Musik und Menschlichkeit“.

Wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag kommt Adolph Kurt Böhm nach Dachau – und spricht erstmals über seine Kindheitserinnerungen, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem sein Vater vor 85 Jahren drei Wochen lang gequält wurde. Bariton Florian Prey singt Kompositionen des Jubilars. Der Eintritt ist frei. Der Zugang erfolgt durch das Kloster Karmel Heilig Blut Dachau. dn